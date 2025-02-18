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娛樂 日韓

韓國明星夫妻撕破臉 安宰賢「渣男反轉」最戲劇性

陳妍希（左）、陳曉結婚時外界一片看好。（翻攝自微博）陳妍希（左）、陳曉結婚時外界一片看好。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人陳妍希、陳曉今（18）日共同宣布證實8年婚姻結束，兩人先前因合作《神鵰俠侶》陷入愛河，在離婚消息宣布之前，外界早已傳得風風雨雨，今日算是真正畫上句點。韓國也有2對明星夫妻為離婚撕破臉，都讓人覺得未免也太戲劇化，果真人生如戲、戲如人生。

宋仲基（左）與宋慧喬因合作《太陽的後裔》假戲真做。（翻攝自X）宋仲基（左）與宋慧喬因合作《太陽的後裔》假戲真做。（翻攝自X）

☆宋仲基、宋慧喬

因合作《太陽的後裔》假戲真做的宋仲基與宋慧喬，兩人2017年結婚時，外界一致認為簡直就是金童玉女組合，並感到非常羨慕。未料兩人婚姻僅維持不到2年就破裂。更誇張的是兩人連宣布離婚都不同調，宋仲基無預警先發聲，企圖帶風向，還說了不少宋慧喬的八卦，外界還以為是宋慧喬自身有問題才導致兩人走向離婚之路。

宋仲基（左）、宋慧喬的婚姻僅維持1年8個月。（翻攝自X）宋仲基（左）、宋慧喬的婚姻僅維持1年8個月。（翻攝自X）

承受輿論壓力的宋慧喬並沒有多說什麼，後來事實證明主動提出離婚調解的人是宋慧喬，她莫名承受了許多來自外界的壓力。離婚時說著「我們希望圓滿結束離婚協議，而不是互相指責誰對誰錯」成功把自己塑造成可憐蟲的宋仲基卻在離婚不久後，火速與英國女星凱蒂交往，宋仲基2023年與凱蒂結婚，婚後育有1子1女。

宋慧喬與宋仲基結束1年8個月的短暫婚姻後，將精力投入事業，目前發展順利，與李到晛、林智妍主演的《黑暗榮耀》甚至讓她獲得第59屆百想藝術大獎電視部門女子最優秀演技獎，人生首度封后。

具善惠（左）、安宰賢曾經高調示愛，外界都認為他們是最佳銀色夫妻。（翻攝自IG）具善惠（左）、安宰賢曾經高調示愛，外界都認為他們是最佳銀色夫妻。（翻攝自IG）

☆安宰賢、具惠善

因韓版《流星花園》走紅的女星具惠善與安宰賢合作拍攝《吸血鬼醫生》時陷入愛河，起初兩人愛得高調，世界各國都有他們愛的足跡，外界也相當看好這一對銀色情侶。

好景不常，安宰賢與具惠善結婚3年後，兩人撕破臉。起初具惠善指控安宰賢婚前、婚後兩張臉孔，還經常與女演員曖昧，更過分的嫌棄具惠善「乳頭不性感」外界聽聞此事，紛紛痛罵安宰賢是個徹頭徹尾的渣男。

安宰賢上節目提到與具惠善3年的婚姻忍不住落淚，令人心疼。（翻攝自X）安宰賢上節目提到與具惠善3年的婚姻忍不住落淚，令人心疼。（翻攝自X）

後有記者爆料，具惠善才是婚姻當中不斷施加壓力的加害者，且她對安宰賢的指控有假，更誇張的是具惠善屬於「恐怖情人」類型，她除了經常檢查安宰賢的手機之外，還要求安宰賢要報備行蹤，兩人都鬧到離婚了，具惠善竟然還擅自闖入安宰賢的家，讓安宰賢的形象從「渣男」反轉成「被害者」。

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