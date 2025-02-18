陳妍希守不住兩岸婚 吳奇隆下一個？

陳妍希（左）、陳曉兩人今日同時發文證實離婚。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星陳妍希與陳曉近期婚變消息不斷，今（18）終於共同發布聲明，證實婚變消息，也讓眾多網友開始猜測下一對會不會是同樣總是在闢謠跟曬恩愛當中度過的吳奇隆與劉詩詩？

陳妍希今日發文證實離婚。（翻攝自微博）

陳妍希與陳曉婚變消息傳了近1年，今日兩人分別發表聲明，陳妍希在社群平台寫著「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。@陳曉」；陳曉發了同樣的文章，只是後頭@陳妍希，兩年8年婚姻就此成為往事。

請繼續往下閱讀...

陳曉今日發文證實離婚。（翻攝自微博）

從去年開始就有中國網友像偵探辦案般查找陳妍希與陳曉兩人之間早已分道揚鑣的蛛絲馬跡，最引人矚目的便是陳妍希父親過世，陳曉並未現身表示哀悼，更是讓兩人離婚消息傳得沸沸揚揚。

吳奇隆（左）與劉詩詩經常被傳婚變消息。（翻攝自微博）

陳妍希、陳曉離婚消息傳來後，許多網友開始猜測下一對離婚的會是哪一對明星夫妻，其中呼聲最高的當屬吳奇隆與劉詩詩，兩人從結婚到現在婚變消息頻傳，甚至驚動吳奇隆75歲老母出面澄清，實屬罕見。

吳奇隆與劉詩詩結婚10年來，由於兩人年紀相差17歲，因此大小謠言不斷，婚變消息更是如家常便飯，每隔一陣子兩人就得出面澄清，近日更被造謠「已經離婚」，吳奇隆媽媽出面澄清，公開誇讚劉詩詩溫柔孝順，更表示兩人感情穩定，再次平定吳奇隆與劉詩詩婚變消息。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法