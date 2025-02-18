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娛樂 最新消息

胡瓜不藏了！打趴Rain秘辛曝光全靠她 感激重要貴人曾馨瑩

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜統籌製作的「鑽石舞台之夜」本周六日在北流盛大登場，胡瓜今天受訪在活動上驚爆秘辛，透露這次檔期搶贏了南韓天王，「感謝黃韻玲，Rain後來跑到了高雄去辦。」

胡瓜與老婆大人丁柔安。（記者陽昕翰攝）胡瓜與老婆大人丁柔安。（記者陽昕翰攝）

本週六日在北流參加演出的歌手，包括有陳美鳳、任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、OZONE與鍾采穎等藝人共襄盛舉。

擔任統籌的胡瓜扛起票房壓力，他笑說：「剛賣完一場，江蕙就出來了，觀眾募捐累積到現在300多萬，這兩場都已經爆滿，感謝大家，這次唱歌老中青都有。」預告節目總長超過3小時，光是彩排時聲音都喊啞了。

胡瓜再次感謝大家對愛心公益的共襄盛，還有許多好友的熱心力挺，幫助華山基金會、伊甸基金會、十方社會福利基金會等公益單位。

胡瓜表示，「每個團體都有七位數的善款幫助，幫助弱勢團體，一直是我進演藝圈以來的初衷，我也時刻的提醒自己，我真的很開心，好友們的熱情讓人太感動了，我會更鞭策著自己，永續的投入公益，為弱勢族群發聲！」還有文化總局、中華郵政、曾馨瑩、晨悅健檢中心、守葳醫美、萬鈞旅行社、石國珍董事長、周義雄董事長、保利開發建設謝明宏以及鈦鼎科技郭昭基等友好單位。

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