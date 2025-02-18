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娛樂 最新消息

曹興誠遭抹黃 兩性專家黃越綏力挺酸徐巧芯

前聯電董事長曹興誠。（資料照）前聯電董事長曹興誠。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、前聯電董事長曹興誠昨（18）日遭名嘴謝寒冰爆料，稱曹過去在中國有小三，還被PO出疑似外流的私密照，兩性專家黃越綏今日中午跳出來力挺。

黃越綏稍早在臉書發文表示，近期民權團體發起如火如荼的全面罷免活動，自稱蜜獾的徐巧芯因惡名在外大家惹不起怕遭報復，因此邀請曹興誠出面當罷免領銜人；由於政治立場不同，彼此採取反駁、詆毀、謾罵或攻擊等行為，都是民主社會進展中尚處於震盪期的常態。

接著黃越綏說，像年輕聰明的徐巧芯，善以狠鬥搏版面而岀名，市議員都還沒坐穩就爬上立委，本應珍惜和謙卑的當個專業民代，可惜了無創意且老用潑婦套路，就有失身分與教養了。

對於曹興誠被爆出私事，黃越綏也公開個人立場：

一，曹興誠的政治立場從統變獨。在蔣介石父子執政時，被尊稱為反共義士。可領取黃金價值上千萬。

二，他既沒有婚姻法律的約束，又不踩婚外情的道德底線，縱使老牛吃嫩草也要有本事，干卿底事！

三，更有人質疑，為何能夠如此快速的揭露多年前的隱私照片，到底是中共提供，還是基於羨慕、嫉妒、恨？

四，商人無祖國，但他以個人財力和實際行動表達愛國的態度，既難得又值得欽佩。

黃越綏表示，台灣目前最大的悲哀莫過於1945年就扛著反共旗幟的國民黨，如今在回歸兩岸一家親的利誘下，反而紛紛變成舔共急先鋒，「幸虧20年後的年輕人普遍已有獨立思考的能力，並以自己能夠身為台灣人為榮，否則就真的對不起，前仆後繼為民主自由奮鬥犧牲生命的世代祖先與前輩們。天佑台灣！」

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