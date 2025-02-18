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娛樂 電視

不只王大陸遭疑逃兵！修杰楷被點名當兵也「播種」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王大陸昔日以電影《我的少女時代》竄紅，近年都在中國發展，今因涉妨害兵役、偽造文書案件遭拘提，並查扣相關證物，目前已由刑事局幹員帶回偵辦，不排除有其他疑犯涉案，此事件再度引發社會關注，本報盤點演藝圈「閃兵」名單，包括金馬影帝阮經天、竇智孔等。

阮經天。（資料照）阮經天。（資料照）

阮經天憑藉《命中註定我愛你》及《敗犬女王》等走紅，還因電影《艋舺》拿到金馬影帝，事業如日中天的同時，他因大學延畢3年，不斷被外界點名用學業當擋箭牌閃兵，直到2012年1月底，30歲的他總算去當兵，因為扁平足的關係，被判定是丙等體位，以替代役身分入伍。

修杰楷。（資料照）修杰楷。（資料照）

修杰楷在東南科技大學念了很多年才畢業，到了33歲都還沒有服兵役，33歲時以「家庭因素替代役」身份入伍，接受第164梯次的替代役訓練，期間仍經常分享育兒日常，同年9月老婆賈靜雯宣布懷上第二個女兒「Bo妞」，修杰楷「當兵也能播種」，令外界吃驚。

明道曾在32歲時因為遲遲沒入伍當兵，經常被影射是「閃兵藝人」，他化危機為轉機，乾脆自願加入陸軍儀隊，接受嚴格的體能及操槍訓練，一掃「閃兵」陰霾，最後也光榮退伍。

現在已經是2個孩子的爸爸的竇智孔，與明道一樣同為39歲，曾被網友諷刺是「閃兵班長」，他1979年出生，卻直到2011年4月、近32歲才當兵。隔年退伍後重回演藝圈參與多齣戲劇演出，深獲師奶喜愛，並沒有因為入伍而毀了演藝事業。

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