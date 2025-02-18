晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《影后》話題經紀人壁虎搭上蘇慧倫「受寵若驚」凍齡玉女變情緒奴隸

蘇慧倫（右）和黃迪揚拍MV，笑說看到他就想喊聲「壁虎」。（相信音樂提供）蘇慧倫（右）和黃迪揚拍MV，笑說看到他就想喊聲「壁虎」。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕凍齡玉女歌手蘇慧倫推出新專輯《輕重》，告五人雲安也為她寫了一首充滿挑戰性的新歌《就說給我聽》，她透露錄唱這首歌中間休息時間，還要不斷反覆著情感的凝聚與釋放，讓她忍不住自嘲：「真是情緒的奴隸呀。」

黃迪揚在MV中情緒飽滿。（相信音樂提供）黃迪揚在MV中情緒飽滿。（相信音樂提供）

《就說給我聽》MV由《誰是被害者》導演莊絢維執導，邀請到熱門影集《影后》裡飾演經紀人「壁虎」的黃迪揚演出，雖是初次合作，但蘇慧倫一見到黃迪揚忍不住想喊他一聲「壁虎」，黃迪揚也很開心能演出蘇慧倫的MV，直呼「受寵若驚」！

蘇慧倫在MV裡詮釋感情世界會遇到的狀態。（相信音樂提供）蘇慧倫在MV裡詮釋感情世界會遇到的狀態。（相信音樂提供）

蘇慧倫新歌MV將在18日晚上首播。（相信音樂提供）蘇慧倫新歌MV將在18日晚上首播。（相信音樂提供）

黃迪揚談到他太太很喜歡蘇慧倫，所以他在家也常聽到播放蘇慧倫的歌，就連3歲女兒也都會唱她的歌，黃迪揚說：「女兒第一首就聽妳的《哭過的天空》。」蘇慧倫笑問：「還是王菲的《天空》？」最後她直接清唱《哭過的天空》確認無誤。另外《就說給我聽》MV將於今（18日）晚9點在相信音樂YouTube頻道首播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中