《影后》話題經紀人壁虎搭上蘇慧倫「受寵若驚」凍齡玉女變情緒奴隸

蘇慧倫（右）和黃迪揚拍MV，笑說看到他就想喊聲「壁虎」。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕凍齡玉女歌手蘇慧倫推出新專輯《輕重》，告五人雲安也為她寫了一首充滿挑戰性的新歌《就說給我聽》，她透露錄唱這首歌中間休息時間，還要不斷反覆著情感的凝聚與釋放，讓她忍不住自嘲：「真是情緒的奴隸呀。」

黃迪揚在MV中情緒飽滿。（相信音樂提供）

《就說給我聽》MV由《誰是被害者》導演莊絢維執導，邀請到熱門影集《影后》裡飾演經紀人「壁虎」的黃迪揚演出，雖是初次合作，但蘇慧倫一見到黃迪揚忍不住想喊他一聲「壁虎」，黃迪揚也很開心能演出蘇慧倫的MV，直呼「受寵若驚」！

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蘇慧倫在MV裡詮釋感情世界會遇到的狀態。（相信音樂提供）

蘇慧倫新歌MV將在18日晚上首播。（相信音樂提供）

黃迪揚談到他太太很喜歡蘇慧倫，所以他在家也常聽到播放蘇慧倫的歌，就連3歲女兒也都會唱她的歌，黃迪揚說：「女兒第一首就聽妳的《哭過的天空》。」蘇慧倫笑問：「還是王菲的《天空》？」最後她直接清唱《哭過的天空》確認無誤。另外《就說給我聽》MV將於今（18日）晚9點在相信音樂YouTube頻道首播。

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