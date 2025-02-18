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娛樂 電視

前夫裝攝影機「檢討穿著」嫌看膩！女星揭離婚內情：心理生病了

〔記者林欣穎／台北報導〕Makiyo、楊佩潔、林佳儀和張宇近期錄製TVBS《女人我最大》，分享簽字離婚的心路歷程。其中楊佩潔和前夫交往5個月即閃婚，沒想到卻進入一段管教式的婚姻，連家中穿著也會被前夫拿出檢討，使她毅然斬斷這段婚姻。

楊佩潔面對管教式的婚姻，毅然決定離婚。（TVBS提供）楊佩潔面對管教式的婚姻，毅然決定離婚。（TVBS提供）

楊佩潔和前夫交往5個月即閃婚，她表示，婚後前夫在家中裝攝影機，檢討她在家中的穿著，若穿少一點，前夫會檢討：「不要一直穿這樣，男生看了會膩！」導致楊佩潔一到前夫下班時間，就開始焦慮換裝。

另外，前夫還會用手機錄下她道歉的模樣，要她說出錯在什麼地方，各種控制舉動，讓現場其他來賓嘖嘖稱奇，楊佩潔替前夫緩頰，表示前夫是以「管教」的方式愛她，但她卻沒察覺自己心理逐漸生病。

《女人我最大》邀請林佳儀、楊佩潔、Makiyo和張宇4位女星，分享離婚的心路歷程。（TVBS提供）《女人我最大》邀請林佳儀、楊佩潔、Makiyo和張宇4位女星，分享離婚的心路歷程。（TVBS提供）

壓垮婚姻最後一根稻草，是有一天她被前夫告知，要開始心靈成長課程，她說：「我早上6點就要起床，凌晨1點才能回家，課程卻讓我覺得被拆毀，覺得自己變得更爛了。」離婚後，楊佩潔仍感謝這段婚姻，她表示：「我因此學會了成長，讓自己長大。」

此外，林佳儀在節目中提到因前夫的債務，一度還有警察找上門，為了下一代的生活，她毅然離婚，而離婚後讓她與2個女兒的關係更為緊密。張宇則坦承自己與前夫2人都太理性，沒留意經營感情關係，最終理性地談分手，離婚後她有了更多和自己相處的時間，也找回自我。

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