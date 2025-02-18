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娛樂 電視

平均7天就想離婚！柯佳嬿嫁坤達8年吐實：發現不一樣的一面不是壞事

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯佳嬿在Netflix影集《童話故事下集》是劉以豪的老婆，這段婚姻卻是「平均每七天就會有想離婚的念頭、一百次想打死對方的衝動」，他們被問及婚姻是否不如想像中美好，已婚8年的柯佳嬿認為就算沒結婚，交往20年一定也會從「童話故事上集」變「下集」，她表示：「不要說感情，友情也會，人生步入另一個階段一定會不同，去體驗不同的風景和每個年齡遇到的不同事，去發現不一樣的一面，不一定是壞事，就像是參與彼此的生命歷程，不可能一直都是一樣的。」

柯佳嬿（左起）和劉以豪、編導李念修談《童話故事下集》幕後花絮。（Netflix提供）柯佳嬿（左起）和劉以豪、編導李念修談《童話故事下集》幕後花絮。（Netflix提供）

劉以豪認同「下集」不是貶義詞，而是另一段旅程的開始：「人生好像也是，就連自己也分成上下集。」編導李念修則說：「所謂那個對的人，不一定是符合你所有條件、跟你最有話聊的人，但可能是那個當你們遇到困難時，不會輕易放棄的那個人。」

劇中柯佳嬿喜歡上劉以豪的瞬間，便是柯佳嬿卯起來工作，忘記劉以豪在自己家，劉以豪卻默默幫忙倒垃圾、買東西、準備晚餐，不去打擾，柯佳嬿認為：「對的靈魂伴侶好像就是可以一起生活的人。」

柯佳嬿（右）和劉以豪還原《童話故事下集》中打鬧的夫妻場景。（Netflix提供）柯佳嬿（右）和劉以豪還原《童話故事下集》中打鬧的夫妻場景。（Netflix提供）

劉以豪則分享劇中他看到柯佳嬿騎車快撞到他，飛起來大罵7秒髒話的那瞬間，讓他覺得「哇！這女人好真性情」，笑說衝擊的那一剎那，心跳加速加上柯佳嬿 美麗的臉龐，他認為角色就是在那瞬間愛上對方的：「友友（劉以豪角色名稱）很少遇到女生，又很近距離，然後即使流著鼻血但還是在關心自己，這舉動會讓男生很心動。」

而劇中柯佳嬿一句「男人會把龜頭充血誤以為是心跳加速」，暴露男人一見鍾情的迷思，編導李念修更解釋這竟是真實的科學研究，「下半身思考」就是這樣來的。

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