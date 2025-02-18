神導諾蘭新片搶先看！《奧德賽》首張劇照正式曝光

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎「神導」克里斯多夫諾蘭執導新片《奧德賽》預計今年初正式開拍，首張劇照於官方X正式公開，聚焦由麥特戴蒙飾演的希臘英雄奧德修斯（或譯奧德賽斯，羅馬神話中稱為「尤利西斯」），並寫道「麥特戴蒙飾演奧德修斯。由克里斯多夫諾蘭執導，#TheOdysseyMovie 2026 年7月17日全球上映。」

該片由諾蘭繼叫好叫座、獲獎無數的《奧本海默》後再度與環球影業攜手推出，於去年底正式曝光相關消息，主要卡司相當驚人，包括麥特戴蒙、「蜘蛛人」湯姆霍蘭德、辛蒂亞、安海瑟薇、羅勃派汀森、露琵塔尼詠歐、以及莎莉賽隆等堅強陣容，環球影業去年曾形容為「跨越全球拍攝的神話動作史詩，採用全新 IMAX 膠卷技術，首次將荷馬的經典傳奇搬上IMAX銀幕」。

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克里斯多夫諾蘭新片《奧德賽》曝光首張麥特戴蒙劇照。（翻攝自X）

《奧德賽》講述希臘英雄奧德修斯在特洛伊戰爭後歷經重重險阻返鄉的旅程。這個故事最早由古希臘詩人荷馬在2000多年前記錄下來，是現代讀者仍然喜愛的最古老故事之一。諾蘭除了擔任導演，同時親自編寫劇本，並擔任製片。他的妻子艾瑪湯瑪斯也將透過兩人共同創立的製作公司Syncopy參與製作。

電影拍攝地點部分取景於西西里島，這裡正是奧德修斯在原著中漂泊的地點。首個拍攝地點則是法維尼亞納島（Favignana），當地俗稱「山羊島」，據信是荷馬筆下奧德修斯與船員登陸的地方。《奧德賽》相較於諾蘭過去作品似乎又是全新挑戰，預計2026年7月17日全球上映。

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