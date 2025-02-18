孫生慘了！拍臀撩妹性騷遭判5個月 她不忍噹爆：去美國打打看

〔記者陽昕翰／台北報導〕網紅孫生因為拍臀撩妹，涉嫌性騷擾挨告，遭判5個月有期徒刑，得以易科罰金，而他在道歉影片中談到「（打屁股）對我來說就像打招呼」、「可能我太美式」再次引起爭議，就連在美國出生長大的歌手Karencici也看不下去反擊。

Karencici。（記者王文麟攝）

擁有美國籍的Karencici，前天在社群發文開轟，傻眼表示：「說打屁股是美式的打招呼方式 is the dumbest shit I’ve ever heard（這是我聽過最白癡的話）。」甚至表示：「你去美國打打看」，看來無法苟同孫生的說法。

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而孫生性騷擾女性的行為，引來網友砲轟，昨天他再次透過限動道歉，「我內心完全沒有想騷擾女生的想法，但造成他人不舒服，就是我的錯。」孫生強調，「一直以來我對兩性的相處頻率都太快，可能都遇到跟我頻率一樣的人，我也習慣了這樣的生活模式，對不起，我以後會改進，對不起。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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