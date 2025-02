孫生慘了！拍臀撩妹性騷遭判5個月 她不忍噹爆：去美國打打看

〔記者陽昕翰/台北報導〕網紅孫生因為拍臀撩妹,涉嫌性騷擾挨告,遭判5個月有期徒刑,得以易科罰金,而他在道歉影片中談到「(打屁股)對我來說就像打招呼」、「可能我太美式」再次引起爭議,就連在美國出生長大的歌手Karencici也看不下去反擊。

Karencici。(記者王文麟攝)

擁有美國籍的Karencici,前天在社群發文開轟,傻眼表示:「說打屁股是美式的打招呼方式 is the dumbest shit I’ve ever heard(這是我聽過最白癡的話)。」甚至表示:「你去美國打打看」,看來無法苟同孫生的說法。

請繼續往下閱讀...

而孫生性騷擾女性的行為,引來網友砲轟,昨天他再次透過限動道歉,「我內心完全沒有想騷擾女生的想法,但造成他人不舒服,就是我的錯。」孫生強調,「一直以來我對兩性的相處頻率都太快,可能都遇到跟我頻率一樣的人,我也習慣了這樣的生活模式,對不起,我以後會改進,對不起。」

☆尊重身體自主權,遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不,請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法