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荒謬！老蕭師妹小巨蛋當眾噴「假牙」 驚人發展曝光

艾薇（環球提供）艾薇（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕蕭敬騰的師妹艾薇即將推出第三張專輯，先帶來一首甜蜜的〈計算浪漫〉，拍攝MV時回到青春洋溢的本色演出，她笑著說：「真的是一首很甜，要一直笑、一直笑，很Sweet的歌曲。」好幾個畫面導演希望她要有甜美可人的表現，讓她幾度笑場，直呼：「好少女喔！導演……我努力！」

艾薇（環球提供）艾薇（環球提供）

個性率真的她，覺得在感情中主動告白是必要的，因為要讓對方知道自己的心意，兩個互相不懂對方的人，就不可能走在一起了；但又表示自己是屬於不會講出來的人，因為「很害羞、很I人」，不過她會適時地暗示對方自己的心意，或是在話語間，讓對方感覺到自己是有好感的。

艾薇（環球提供）艾薇（環球提供）

而讓艾薇覺得很浪漫的事，竟是騎Ubike，她表示，自己經常騎UBike去吃晚餐，覺得很愜意，會有好心情，也是生活中隨時可締造的浪漫事。

做什麼事都全力拚搏的艾薇，之前錄節目時笑噴「假牙」，當下羞愧到想挖地洞鑽進去，但正向的她轉念一想，自己的假牙也是挺厲害，居然站上小巨蛋舞台，很喜歡跟歌迷朋友們互動的艾薇，更實現大家敲碗，幫自己闖出名號的假牙開了一個IG帳號「 ivy_de_faketeeth」吸引數千名粉絲追蹤，有人表示，「好可愛、好荒謬，但還是忍不住追蹤了」，更有人留言問：「什麼時候『艾牙牙』要出單曲呀？」

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