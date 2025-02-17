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娛樂 最新消息

吳卓源慘背「小三」罵名！ 首露面回應：想過退出演藝圈

吳卓源記者會（記者王文麟攝）吳卓源記者會（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕有「鄉民老婆」稱號的吳卓源，去年3月被爆料介入朱軒洋、網紅Cindy的感情，慘背上小三罵名，今天她首度現身，認了風波爆發後，自我封閉好幾個月，甚至想過退出演藝圈，對於無意傷害到的人 ，感到非常抱歉，至於演藝圈有朋友切割或是選邊站，她也說：「完全是可以理解的，我沒有辦法去改變別人的想法，我只能做好自己。」

吳卓源記者會（記者王文麟攝）吳卓源記者會（記者王文麟攝）

去年朱軒洋與吳卓源遭媒體直擊，在河濱公園親密約會，事發後朱軒洋坦承劈腿，但吳卓源卻聲明男方告知已分手「才往前一步相處」，否認自己刻意當小三，但仍招來罵聲。當時感到委屈嗎？吳卓源坦承，「我只有想說，我需要自己沈澱一下，網路聲音偏大 ，我需要先下線一下。是我自己的事情，我用我自己的步調，把這個過程寫出來。」將這段時間梳理自我的狀態，寫入去年底推出新EP《brb》中。

吳卓源記者會（記者王文麟攝）吳卓源記者會（記者王文麟攝）

事發當下，有沒有打給朱軒洋問清楚？她說：「我是打電話給我的經紀人，說我的狀態，已經沒有想別的事情了。」坦言去年朱軒洋有出來跟大家見面說明一些狀況，私下也有接受到他道歉的訊息，對她來說也就夠了，「感情這一塊就太複雜了，很私人的一些東西。他也出來道歉了，我接受到這個資訊，我也不希望卡在過去。」

吳卓源記者會（記者王文麟攝）吳卓源記者會（記者王文麟攝）

她將這些經歷寫成歌，表示《killing me slowly》最能傳達她的的心情，當時她封閉好幾個月，甚至找了心理諮商師尋求出口，最終想到自己最愛仍是音樂，也想回到舞台上，「總要要為我的人生活下去，吃兩口飯。」這次她將舉辦「難得不插電小巡迴」，三場門票已經賣完，她直呼：「很謝謝大家，沒想到隔那麼久，大家還是願意來支持我。」 加場計畫還沒想到，打趣：「反而是樂手、工作人員比較難喬，我比較閒。」

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