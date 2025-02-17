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娛樂 日韓

金賽綸陳屍家中！《阿斯達年代記》女星哀悼：願故人安息

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星金賽綸昨（16）傳出在家中逝世噩耗，年僅24歲，震驚外界；演出韓劇《阿斯達年代記》的女星金玉彬在IG悼念，曬出菊花照，雖然沒有指名道姓，不過被粉絲聯想悼念金賽綸。

金玉彬（左）在社群悼念金賽綸。（翻攝自IG）金玉彬（左）在社群悼念金賽綸。（翻攝自IG）

金玉彬在IG上傳白色菊花，寫道「祈求在天之靈願故人得以安息」，引來許多網友留言回應，有人表示「很捨不得，年紀輕輕，就此殞落」、「堅持下去，總有一天會得到大眾原諒，飛得更高的」。

金玉彬在社群悼念金賽綸。（翻攝自IG）金玉彬在社群悼念金賽綸。（翻攝自IG）

金賽綸被稱是「天才童星」，1歲時就拍攝雜誌當「兒童模特兒」出道，直到9歲透過韓片《等待回家的日子》首次踏上坎城影展，本是韓國最具指標性的童星，無奈卻因酒駕，導致名聲一落千丈，最終經濟慘淡，甚至靠打工度日。

首爾城東區警方表示，16日下午4點54分左右，收到金賽綸在家中死亡的消息，隨後確認死訊，經確認，報案者就是和金賽綸約定見面的熟人朋友，沒想到想再見朋友一面，已是天人永隔。

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