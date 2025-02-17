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娛樂 電影

玩具猴變瘋狂殺人詛咒！血腥慘遭電視台禁播

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《史蒂芬金之猴子》（The Monkey）描述本該可愛童趣的發條猴子玩具，竟然成為陰魂不散的殺人詛咒，每當發條聲響起，一連串血腥爆表、超乎想像的離奇死亡事件瘋狂展開。編導奧茲古柏金斯認為面對詛咒玩具的題材，不適合過度嚴肅處理，因此透過幽默來打造獨特恐懼。

《史蒂芬金之猴子》導演奧茲古柏金斯（右）因為自己雙親的經歷，自嘲是瘋狂死法專家。（采昌提供）《史蒂芬金之猴子》導演奧茲古柏金斯（右）因為自己雙親的經歷，自嘲是瘋狂死法專家。（采昌提供）

奧茲古柏金斯分享：「我完全無法想像用嚴肅的方式來拍這種題材。對我來說，以那種方式處理會顯得完全不真實，所以我乾脆朝反方向前進。」他的終極目標就是要嚇瘋觀眾，同時又能在戲院荒唐到大笑出聲：「這部電影就像是一場特別的雞尾酒派對，既有令人作嘔的恐怖場面，又有極度荒謬的搞笑時刻！」他也掛保證：「真的非常瘋狂！」

《史蒂芬金之猴子》激烈的創意死法，以及血量爆棚的死亡場景，讓預告慘遭美國電視台拒播。（采昌提供）《史蒂芬金之猴子》激烈的創意死法，以及血量爆棚的死亡場景，讓預告慘遭美國電視台拒播。（采昌提供）

他認為既然要拍恐怖喜劇，就得拍得極端到底，因此讓整部電影充斥琳瑯滿目的創意死法，還有血量爆棚的死亡場面，舉凡七孔流血、保齡球爆頭、魚叉槍穿腸等，讓拍攝現場一度相當混亂，奧茲古柏金斯說道：「我們注入的血量，遠遠超過真實人體的量，片中有幾個人爆炸，讓場面非常混亂。」

電影的瘋狂連環殺戮程度，可說是媲美《絕命終結站》，就連預告都慘遭美國電視台拒播，根據電視台的說法為：「基本上每個畫面都有問題，過度暴力，包含血漿四濺與斷頭畫面。」

本該是可愛的發條猴子玩具，在《史蒂芬金之猴子》竟成為發條聲響起，就會引發死亡的殺人詛咒。（采昌提供）本該是可愛的發條猴子玩具，在《史蒂芬金之猴子》竟成為發條聲響起，就會引發死亡的殺人詛咒。（采昌提供）

編導出《史蒂芬金之猴子》的奧茲古柏金斯是經典驚悚片《驚魂記》（Psycho）主演安東尼柏金斯（Anthony Perkins）與知名攝影師暨演員貝瑞貝倫森（Berry Berenson）的兒子。他的父親死於愛滋病引發的肺炎，母親也不幸在911事件裡被劫持的飛機中喪命。對於雙親皆以難以想像的原因離世，奧茲古認為與本片「每個人都會死」的核心精神不謀而合，並開玩笑表示：「這隻玩具猴子的問題在於，它周圍的人都以瘋狂方式死去，而我可是這方面的專家！」

他坦言：「我父母的死亡方式都瘋狂到成為頭條新聞，我花了很長時間從悲劇中恢復過來，那種感覺非常糟糕。不過我現在年紀大了，開始明白每個人都會遇到這種事，每個人都會死。」

《史蒂芬金之猴子》即將在2月27日（週四）於台灣上映。

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