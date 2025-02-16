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娛樂 日韓

倉木麻衣「吞CD演出」超驚人！27首金曲獻台粉：我愛你

倉木麻衣在Zepp New Taipei連唱兩天。（華貴娛樂提供）倉木麻衣在Zepp New Taipei連唱兩天。（華貴娛樂提供）

〔記者鍾志均／新北報導〕日本傳奇歌姬倉木麻衣昨、今兩天前進Zepp New Taipei開唱，超有誠意的她，換上紅、白、藍等8套服裝登場，多次對著千名粉絲大喊「我愛你」，炒熱現場氣氛。

倉木麻衣親民等級堪稱「近年最高」，13日就提前抵台的她抽空參加電台錄音，還去九份觀光，讓她開心不已；昨首演前，更直接走到場外簽名，引來粉絲一陣驚呼。

倉木麻衣在Zepp New Taipei連唱兩天。（華貴娛樂提供）倉木麻衣在Zepp New Taipei連唱兩天。（華貴娛樂提供）

開場倉木麻衣以一襲白色洋裝，搭配乾冰噴霧演唱《Forever for you》，造型彷彿仙女下凡，她演唱《Secret of my heart》、《YOU & I》等多達27首歌曲，獲讚是「吞CD級的演出」，歌迷全陷入她溫柔又充滿力量的歌聲中。

安可部分，倉木麻衣帶來出道曲《Love, Day After Tomorrow》、《YOU & I》及《always》，透過感性的歌聲與粉絲共度最後時光，為這兩場近140分鐘的演出畫下完美句點。

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