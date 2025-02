倉木麻衣「吞CD演出」超驚人！27首金曲獻台粉：我愛你

倉木麻衣在Zepp New Taipei連唱兩天。(華貴娛樂提供)

〔記者鍾志均/新北報導〕日本傳奇歌姬倉木麻衣昨、今兩天前進Zepp New Taipei開唱,超有誠意的她,換上紅、白、藍等8套服裝登場,多次對著千名粉絲大喊「我愛你」,炒熱現場氣氛。

倉木麻衣親民等級堪稱「近年最高」,13日就提前抵台的她抽空參加電台錄音,還去九份觀光,讓她開心不已;昨首演前,更直接走到場外簽名,引來粉絲一陣驚呼。

請繼續往下閱讀...

倉木麻衣在Zepp New Taipei連唱兩天。(華貴娛樂提供)

開場倉木麻衣以一襲白色洋裝,搭配乾冰噴霧演唱《Forever for you》,造型彷彿仙女下凡,她演唱《Secret of my heart》、《YOU & I》等多達27首歌曲,獲讚是「吞CD級的演出」,歌迷全陷入她溫柔又充滿力量的歌聲中。

安可部分,倉木麻衣帶來出道曲《Love, Day After Tomorrow》、《YOU & I》及《always》,透過感性的歌聲與粉絲共度最後時光,為這兩場近140分鐘的演出畫下完美句點。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法