傻眼！VERA團員過年暴腫12公斤 兩週靠「兩招」甩肥油

VERA推出全新專輯《Ver.25》。（踢帕娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕VERA推出全新專輯《Ver.25》，昨到台中廣三SOGO舉辦專輯簽唱會，首度完整演出新歌〈Splarke〉，一路也從中午簽到天黑。令人感動的是，成員孟維的媽媽跟妹妹，竟悄悄特地從桃園帶著專輯到現場，讓孟維直呼感動到想哭。

為了簽唱會他們做足準備，巴比說：「過年一下子胖12公斤，這兩週總算靠喝無糖綠茶跟吃健康餐瘦回來了！」孟維分享：「簽唱會前其實感覺到特別緊張，有點小失眠；看到這麼多人到場支持真的很感動！」學文則透露前一天因為過度興奮完全沒睡，看到現場讓他開玩笑說：「本來覺得好累，一到現場我只能說：大家儘管放馬過來！」；藍弟更感性表示：「簽唱會再次回來同一個場地，看到大家都還在，突然感動到很想哭，邱比特是VERA的燃料，一點都不會累！」

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VERA難得與歌迷近距離互動（踢帕娛樂提供）

VERA一連帶來兩首新歌〈還有我在呢〉及〈Sparkle〉，其中〈還有我在呢〉是VERA特地選唱給歌迷的曲目，想要特別感謝粉絲「邱比特」一路以來的相伴；而〈Sparkle〉更首次公開演出完整版本，不僅如此，他們更開放粉絲福利，抽選六位粉絲上台與VERA玩起「默契大考驗」，逗趣的互動讓現場歡笑聲不斷。

VERA難得的近距離互動，蔡朕分享：「前一天晚上很期待大家會問什麼問題，我還自己先想好題庫；簽名的時候跟粉絲聊了很多內心話，聽到大家真誠的話感動到很想哭。」Nelson也說：「從中午很熱一路簽到晚上變很冷，有歌迷貼心的還送我們暖暖包，很感動！也看到了很多第一次來的歌迷，覺得很開心！」巴比也分享：「聽到粉絲說我們陪他度過一段壓力很大、很憂慮的時期，然後跟我們說謝謝的時候，感動到想哭。」

VERA首度完整演出新歌〈Splarke〉。（踢帕娛樂提供）

而簽唱會上的「彩蛋」，則是孟維的媽媽竟然與妹妹一起悄悄從桃園南下，並且帶著專輯上台，讓毫不知情的孟維不斷驚呼，孟維笑說：「真的很開心，大家也一起誇媽媽長得像蔡依林，她應該很開心！」緊接著，VERA將帶著專輯新歌持續到更多地方演出，也期待很快舉辦專場，見到更多這次無法前來的粉絲。

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