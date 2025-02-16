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娛樂 音樂

Ella收同鄉金曲歌后彭佳慧紅包好暖心！感慨演藝圈「沒倒下就不能請假」

〔記者陳慧玲／台北報導〕Ella和金曲歌后彭佳慧都來自屏東麟洛客家庄，有許多對家鄉的共同回憶，都喜歡吃同一家麵館的美食，Ella記得單身時某年春節，「還拿到佳慧姐特別包給我們晚輩的紅包，作為新年祝福，好溫暖。」

彭佳慧（左）和Ella將聯手到高流舉辦演唱會。（客家委員會提供）彭佳慧（左）和Ella將聯手到高流舉辦演唱會。（客家委員會提供）

彭佳慧和Ella宣布好消息， 3月15日晚上將在高雄流行音樂中心一起舉辦「歸心」演唱會，這場演出由客委會主導、金曲客語歌王羅文裕策劃，彭佳慧笑說：「當羅文裕第一次告訴我『歸心』這個名字時，我聽成了『當歸』。」

Ella則說：「歸心這兩個字很棒耶！」覺得忙碌的時代，需要多傾聽自己，「要時常關照自己內心的感受，讓自己與內心好好共處。」

同樣來自屏東，彭佳慧和Ella都難忘早年北上發展的甘苦和想家心情，彭佳慧說：「當時賺的錢很少，在台北也幾乎沒有親友，都是孤單一個人，極度想念麟洛，所以我每個禮拜都回屏東，當時沒有高鐵，都把錢花在飛機票上。」

彭佳慧（左）和Ella同樣來自屏東，兩人將攜手舉辦演唱會。（客家委員會提供）彭佳慧（左）和Ella同樣來自屏東，兩人將攜手舉辦演唱會。（客家委員會提供）

Ella則充滿感觸說：「遇到累了、生病了就會特別想家。」感慨這個行業好像沒有真的倒下就不能請假。早年她在S.H.E時期搬來台北，忙著發片、演唱會好多工作，笑說：「一切真的很忙碌，一年裡幾乎沒有什麼休假，唯一長假就是過年了，通常只有除夕到初三，休息四天，初四就得要開工了。」

回想家鄉味美食，彭佳慧很喜歡靠近麟洛市場的「青青麵館」，尤其是米苔目，Ella除了喜歡同間麵館的小吃，也難忘春節在巷弄裡賣蕃茄切盤的阿伯，用薑和糖粉搭配醬油，沾著紅綠相間的蕃茄 ，大讚：「真是好吃極了！」

彭佳慧和Ella的「歸心」演唱會門票，2月20日中午12點到下午2點將先釋出首波限量9折優惠票（售完為止），當晚6點則全面開賣，購票可洽KKTIX。

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