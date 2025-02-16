26歲女偶像「下海陪酒」 自爆收入暴增10倍

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲模特兒出身的志田愛佳，曾是日本人氣女團「櫸坂46」的成員，2022年在社群宣布轉行，在銀座的酒店當女公關，引起輿論譁然，時隔3年，她罕見登上節目分享近況，並透露如今的收入是偶像時期的10倍。

志田愛佳。（翻攝自IG）

志田愛佳曾是日本國民女偶像，出演過紅白歌合戰，然而，2018年因健康因素暫停演藝活動，當時外界揣測，她是因為被爆出違反禁愛令才被迫停工。隨後於同年11月正式從櫸坂46畢業。事後，她以模特兒身分繼續發展，直至2022年9月於社群宣布，轉行酒店女公關。

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轉行至今已達3年，志田愛佳14日登上節目《ダマってられない女たち》提起當初會選擇轉行的原因。她指出，其實有很多女偶像也下海當公關，「但是大家會選擇隱瞞，沒有人像我一樣直接公開。對我而言，既然做了，就想大方分享」。

志田愛佳表示，她的待客風格較為親民，與客人就像朋友般相處，甚至還有客人親自調酒給她喝，讓不少同業都大讚，她的魅力在於「沒有偶像的包袱」。至於酒店公關收入如何？她透露，收入比當偶像「高出10倍以上」。不過，被問及年收入有無破億時，她則笑而不答，其他來賓似乎瞬間意會，對此驚訝不已。

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