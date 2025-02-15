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娛樂 最新消息

許孟哲「高中念8年才當兵」被5566送別 曝心聲：笑容都用擠的

鍾承翰（右）在《火車來去》北上工作，大夥兒在月台旁離情依依。（公視台語台提供）鍾承翰（右）在《火車來去》北上工作，大夥兒在月台旁離情依依。（公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾承翰在台語劇《火車來去》中離開小鎮回台北工作，眾人火車月台上離情依依的送別畫面，讓離鄉背井打拼的人相當有共感，演員群也分別分享自己與月台的故事，鍾承翰、許孟哲則是不約而同表示，當兵入伍的那天令他們最難忘。

許孟哲對火車月台有獨特記憶。（公視台語台提供）許孟哲對火車月台有獨特記憶。（公視台語台提供）

逗趣的是，許孟哲透露入伍那天，5566全員到齊到車站送別，每個人都跟他說：「很快就退伍了，一年後見！」但他內心想著：「他們笑得很開心，但我一點都不開心，笑容都用擠的，在火車上根本沒心情吃便當，明明只是當兵，但就有一種不知道什麼時候才會看到陽光的鬱悶。」

其實許孟哲確實是5566中成員年紀最小的，但因為高中念了8年，直到26歲才決定辦理休學入伍，因演藝圈平時日夜顛倒的作息，剛進去時的確吃了不少苦頭，光是每天6點起床，加上棉被始終摺不出豆腐干的樣子，讓他傷透腦筋。

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