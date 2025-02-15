韓8歲女童遭老師刺死！父請求「愛女偶像」張員瑛現身弔唁挨批

張員瑛。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國近來有名8歲女童金荷娜（音譯）慘遭女教師A某多刀刺死，震撼社會，由於金荷娜的父親痛失愛女，公開請求人氣女團IVE成員張員瑛前去弔唁，不料此事卻引起韓國政界的反彈。

A某行兇後在現場自殘，供稱「不管是哪個孩子，我都打算殺害後一同死亡。」韓媒報導，A某有憂鬱相關問題，去年12月復職，不到兩個月竟殺害孩童，至於金荷娜和她無關連，僅是遭隨機行兇致死。

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IVE的經紀公司先前代表IVE送上花圈、小卡表達慰問和哀悼，然而女童父親的請求持續在網路發酵，該名父親說，「雖然她一定很忙，但如果可以的話，請來看看荷娜。」

部分粉絲認為，「張員瑛應該親自去弔唁」，但多數人表示，「請求有點太超過」，韓國「改革新黨」代表也直言，「該名藝人（張員瑛）選擇不去弔唁，反而是更合適的選擇。」

該代表認為「有一就有二」，未來若有人發生意外，會誤以為喜愛的偶像都會來弔唁，恐怕衍生不可收拾的後果。

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