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韓籍啦啦隊女神來台爆紅！睦那京超頂應援片瘋傳 球迷敲碗：該挖角了

24歲樂天巨人啦啦隊隊長睦那京來台爆紅。（翻攝自IG）24歲樂天巨人啦啦隊隊長睦那京來台爆紅。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊經典賽資格熱身戰，與南韓職棒樂天巨人於13日結束為期兩天的交流賽，除了場上的精采賽事，場邊的啦啦隊應援也受到關注，其中24歲的樂天巨人啦啦隊隊長睦那京，憑藉清新臉蛋及賣力的熱情應援，掀起球迷瘋喊「該挖角了！」

睦那京擁有甜美臉蛋及姣好身材。（翻攝自IG）睦那京擁有甜美臉蛋及姣好身材。（翻攝自IG）

樂天巨人啦啦隊隊長睦那京擁有170公分的高挑身材，甜美臉蛋再加上暴力身材，在這次台韓交流賽中展現專業和熱情，舞蹈實力也不容小覷，身體柔軟但又不失力量，節奏掌握精準，臉上更一直掛著自信笑容，超強舞技獲得全場球迷掌聲和歡呼。

在兩天的精彩賽事結束後，睦那京的應援影片在網上瘋傳，網友們紛紛表示，「這個身材和跳舞的律動感，只能說韓國真的很競爭」、「有點香怎麼回事！」、「影片怎麼看不完」、「頂炸天」、「好的 下一個挖角對象」。

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