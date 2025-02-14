情人節曝喜訊！陳佩賢糗大了 遭爸媽嗆斷絕親子關係

陳佩賢預告在情人節公布喜訊，意外惹火爸媽。（福茂唱片提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳佩賢預告在情人節公布喜訊，引來馬來西亞的親戚急著關切，爸媽太想知道答案，甚至揚言要斷絕親子關係，讓她哭笑不得趕緊解釋，是要在台灣舉辦大型演唱會。

陳佩賢透露，關於這次的演唱會消息，她憋了好久都不敢說，感覺快要得內傷。

請繼續往下閱讀...

陳佩賢早在去年12月開始特訓，除了歌唱、吉他訓練的基本功，每天更是被各樣的體能訓練疲勞轟炸。

陳佩賢宣布在台北開唱的好消息。（福茂唱片提供）

陳佩賢表示，「從來沒有覺得身體這麼健康過，一開始很辛苦，但持續訓練下看到自己的體能跟體態都有越來越進步，覺得這些辛苦都是值得的。」不忘感謝魔鬼經紀人每天跟地縛靈一樣在旁邊耳提面命。

陳佩賢「This Is Love」讚聲演唱會4月13日在Legacy台北登場，她表示，讓大家認識到自己的第一首歌是《Is This Love》，也是因為這首歌開啟了這一道門，讓自己從馬來西亞漂洋過海來到台灣，正式成為一名歌手。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法