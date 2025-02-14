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娛樂 最新消息

于小惠認離婚4年！ 蔡岳勳「小29歲緋聞新歡」遭起底

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕于小惠和導演蔡岳勳2000年結婚，夫妻倆攜手打造多部經典戲劇，包括捧紅大S的《流星花園》，然而，于小惠昨（13日）鬆口證實他們2020年已簽字離婚，已恢復單身4年。蔡岳勳緋聞新歡也隨之曝光，據傳，就是中國女演員尚娜，兩人在劇組出雙入對，緋聞圈內人盡皆知。

蔡岳勳、尚娜。（資料照、翻攝自微博）蔡岳勳、尚娜。（資料照、翻攝自微博）

事實上，于小惠和蔡岳勳先前就被傳出早已分居，蔡岳勳還被爆與中國女星尚娜出雙入對，但對於離婚原因，于小惠解釋主要是2人到中國工作後的生活漸行漸遠，慢慢沒有交集，最終決定對彼此放手，她提到，「下半生想自由一點，想過我的日子。」

蔡岳勳（左）、于小惠。（資料照）蔡岳勳（左）、于小惠。（資料照）

隨著兩人離婚消息曝光，蔡岳勳的緋聞新歡尚娜的背景也遭起底。據悉，兩人是合作電視劇《七根心簡》相識，當時尚娜才26歲，與蔡岳勳相差29歲，雙方在劇組出雙入對，豪不避諱，算是公開的秘密。

尚娜曾演過古裝劇《皓鑭傳》、《從前有座靈劍山》、《貓妖奇譚》以及電影《狄仁傑之天神下凡》、《伏魔濟公》等等，知名度卻一直不高。不過，她的外貌姣好，如今因為跟蔡岳勳傳曖昧，讓外界注意到她，登上媒體版面。

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