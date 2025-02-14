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娛樂 音樂

單身N年！光良不藏了 終於公開「情人」

〔記者陽昕翰／台北報導〕光良選在情人節推出新歌《類情人》，單身N年的他被問到過節計畫，忍不住笑說：「我的『情人』應該就是工作，『類情人』就是我的同事及歌迷們！」認為能跟重要的人，以不同形式彼此陪伴就足夠了。

光良推出新歌《類情人》。（星娛音樂提供）光良推出新歌《類情人》。（星娛音樂提供）

光良今年出道滿30周年，特別以新歌獻給粉絲，他表示：「我跟歌迷在某種程度上其實就像是『類情人』關係，彼此透過音樂產生共鳴並產生情感連結，大家在聽歌宣洩情感的同時又能獲得撫慰，而同樣的歌迷也陪伴我一路成長。」

光良透露，當初拿到作詞人黃婷的歌詞後深有感觸，靈感迸發的他透過鋼琴創作馬上譜曲，「歌詞很貼近現代人的感情狀態，有時候兩個人之間的關係介於朋友與戀人之間，彼此關心、陪伴，但又沒有真正成為情侶，這就是『類情人』。」

光良今年出道30周年。（星娛音樂提供）光良今年出道30周年。（星娛音樂提供）

總是給人暖男形象的光良，自認天生就是「類情人」的體質，「一直以來都很習慣照顧身邊的人，朋友有困難，我會主動幫忙，可能這種特質讓我很容易變成別人的『類情人」，但卻沒有發展成真正的戀人。」

光良推出新歌獻給粉絲。（星娛音樂提供）光良推出新歌獻給粉絲。（星娛音樂提供）

今年光良將啟動巡演，首站「不會分離 今晚我不孤獨3.0巡迴演唱會」4月12日在蘇州市體育中心體育場舉行，而這也是光良「今晚我不孤獨」系列的「3.0版」。

至於何時唱回台北小巨蛋？光良表示：「目前的巡演行程還在陸續安排中！台北一直是我很重視的一站，希望很快就有好消息！」

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