晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

盤點演藝圈6大「無血緣撞臉雙胞胎」！林予晞新戲被認「賈靜雯主演」

林予晞。（記者王文麟攝）林予晞。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／專題報導〕林予晞主演的影集《死了一個娛樂女記者之後》剛開播，就衝到Netflix台灣榜冠軍，但有觀眾看完一整集，刷到後方演員列表震驚發現：「我一直以為女主角是賈靜雯，沒想到是林予晞！」林予晞接受本報專訪時，直呼與有榮焉，也認為最大的差別是她比較幼稚，「會常有古靈精怪的表情，靜雯姐內斂成熟。」本報也盤點另外5組演藝圈「雙胞胎」臉。

林予晞（左）在《死了一個娛樂女記者之後》飾演週刊記者，賈靜雯在《我們與惡的距離》則演活電視台強勢女主管。（鏡文學、公視提供）林予晞（左）在《死了一個娛樂女記者之後》飾演週刊記者，賈靜雯在《我們與惡的距離》則演活電視台強勢女主管。（鏡文學、公視提供）

林予晞過去和賈靜雯在影集《我們與惡的距離》飾演姊妹，2人眉宇間確實神韻頗類似，當時就常被說「姊妹臉」，賈靜雯傲嬌回「哪有像」，但作為妹妹的林予晞能感受到姊姊的「口是心非」。林予晞坦言過去曾數度看到賈靜雯的公車廣告從眼前一閃而逝，也會誤認成自己，常嚇一跳想：「我何時拍了這麼大的案子，怎麼都沒印象？」

她這回在《女記者》飾演週刊娛樂記者，賈靜雯也曾演過媒體人，除了角色職業類似，她們咬字和演戲方式也頗為相像，因此被不熟悉的觀眾誤認也不足為奇。

趙逸嵐（右）和懷秋意外撞臉。（翻攝自臉書）趙逸嵐（右）和懷秋意外撞臉。（翻攝自臉書）

此外，懷秋、趙逸嵐擁有一樣細長的眼睛，趙逸嵐曾提到自己有時候滑到懷秋的IG會嚇一跳：「我何時在車上Rap？」還有次愚人節，她在自己社群平台放一張懷秋照片，大家居然不疑有他地按讚，最後連懷秋本人都來留言，讓人哭笑不得。

隋棠（右）和楊謹華身材都高挑。（翻攝自臉書）隋棠（右）和楊謹華身材都高挑。（翻攝自臉書）

楊謹華、隋棠2人臉型、眼神、纖細高挑身型以及笑容都極為相似，過去還曾傳出《一把青》的「師娘」一角，第一人選原先是隋棠，但她因懷孕未能接演，最後由楊謹華拿下這齣台劇的經典角色。

劉品言（右）和天心常被認錯。（翻攝自臉書）劉品言（右）和天心常被認錯。（翻攝自臉書）

劉品言出道時常被稱為「小天心」，後來劉品言因檔期關係無法演出《我的婆婆怎麼那麼可愛2》中的Darren老婆，劇組找來天心救火，還有次利菁誤認2人，天心立刻貼上合照表示「連我親媽都會錯亂認錯人」，顯見相似程度之高。

夏于喬（右）和宋芸樺相似程度之高，甚至成了網路迷因。（翻攝自臉書）夏于喬（右）和宋芸樺相似程度之高，甚至成了網路迷因。（翻攝自臉書）

唐綺陽（左）和持修髮型可說一模一樣。（翻攝自臉書）唐綺陽（左）和持修髮型可說一模一樣。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中