盤點演藝圈6大「無血緣撞臉雙胞胎」！林予晞新戲被認「賈靜雯主演」

林予晞。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／專題報導〕林予晞主演的影集《死了一個娛樂女記者之後》剛開播，就衝到Netflix台灣榜冠軍，但有觀眾看完一整集，刷到後方演員列表震驚發現：「我一直以為女主角是賈靜雯，沒想到是林予晞！」林予晞接受本報專訪時，直呼與有榮焉，也認為最大的差別是她比較幼稚，「會常有古靈精怪的表情，靜雯姐內斂成熟。」本報也盤點另外5組演藝圈「雙胞胎」臉。

林予晞（左）在《死了一個娛樂女記者之後》飾演週刊記者，賈靜雯在《我們與惡的距離》則演活電視台強勢女主管。（鏡文學、公視提供）

林予晞過去和賈靜雯在影集《我們與惡的距離》飾演姊妹，2人眉宇間確實神韻頗類似，當時就常被說「姊妹臉」，賈靜雯傲嬌回「哪有像」，但作為妹妹的林予晞能感受到姊姊的「口是心非」。林予晞坦言過去曾數度看到賈靜雯的公車廣告從眼前一閃而逝，也會誤認成自己，常嚇一跳想：「我何時拍了這麼大的案子，怎麼都沒印象？」

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她這回在《女記者》飾演週刊娛樂記者，賈靜雯也曾演過媒體人，除了角色職業類似，她們咬字和演戲方式也頗為相像，因此被不熟悉的觀眾誤認也不足為奇。

趙逸嵐（右）和懷秋意外撞臉。（翻攝自臉書）

此外，懷秋、趙逸嵐擁有一樣細長的眼睛，趙逸嵐曾提到自己有時候滑到懷秋的IG會嚇一跳：「我何時在車上Rap？」還有次愚人節，她在自己社群平台放一張懷秋照片，大家居然不疑有他地按讚，最後連懷秋本人都來留言，讓人哭笑不得。

隋棠（右）和楊謹華身材都高挑。（翻攝自臉書）

楊謹華、隋棠2人臉型、眼神、纖細高挑身型以及笑容都極為相似，過去還曾傳出《一把青》的「師娘」一角，第一人選原先是隋棠，但她因懷孕未能接演，最後由楊謹華拿下這齣台劇的經典角色。

劉品言（右）和天心常被認錯。（翻攝自臉書）

劉品言出道時常被稱為「小天心」，後來劉品言因檔期關係無法演出《我的婆婆怎麼那麼可愛2》中的Darren老婆，劇組找來天心救火，還有次利菁誤認2人，天心立刻貼上合照表示「連我親媽都會錯亂認錯人」，顯見相似程度之高。

夏于喬（右）和宋芸樺相似程度之高，甚至成了網路迷因。（翻攝自臉書）

唐綺陽（左）和持修髮型可說一模一樣。（翻攝自臉書）

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