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謝祖武鬆口當年初戀破局原因 自責喊「是我不好」

〔記者侯家瑜／台北報導〕謝祖武近日在《戀愛，重修中》擔任「戀愛偵查團」，今（13）與關韶文出席記者會時分享當年與初戀就是在世新大學結識，後來因女方計畫去美國深造而忍痛分手，自責當時才剛要去台視拍戲賺錢，經濟能力不允許陪對方一起飛，無奈說「是我不好」，也坦言分手幾年後也有嘗試聯繫過對方，但後來沒找到，也不清楚對方現在是定居台灣還是美國。」

謝祖武在《戀愛，重修中》擔任「戀愛偵查團」。（記者潘少棠攝）謝祖武在《戀愛，重修中》擔任「戀愛偵查團」。（記者潘少棠攝）

這次謝祖武重返母校，他表示之前讀五專，卻度過六年生涯才畢業，「在世新校園謂為美談，同學都快退伍我還在唸。」而他演過不同種類戲劇，謝祖武自認愛情劇是最難演，明明不熟但還要愛得死去活來，笑說：「是一種痛苦的折磨！」但是當觀察員，可以坐在沙發上看著幾位年輕男女愛得死去活來，撲朔迷離的過程實在過癮。

關韶文（左）、謝祖武現身《戀愛，重修中》。（記者潘少棠攝）關韶文（左）、謝祖武現身《戀愛，重修中》。（記者潘少棠攝）

而明天就是情人節，謝祖武說今晚就會和太太一起跟著台灣優質生命協會去吃港式料理，且會送太太六位數紅包，「疫情過後老婆就說不要禮物，特別是花束，因為花會凋謝，所以之後要送禮，我都用紅包解決，笑喊：「我們就是市儈的家庭。」

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