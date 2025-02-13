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娛樂 電影

（影）周杰倫經典翻拍改成大學生！韓版《不能說的．秘密》定名

韓片《給我一首琴的時間》敲定都敬秀演出韓版「葉湘倫」。（網銀提供）韓片《給我一首琴的時間》敲定都敬秀演出韓版「葉湘倫」。（網銀提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕韓片《給我一首琴的時間》改編自「周董」周杰倫首部自編自導自演電影《不能說的．秘密》，男主角「葉湘倫」由人氣男星都敬秀挑大樑，氣質空靈的元眞兒演出「韓版路小雨」，《黑暗榮耀》高中時期朴涎鎮一角爆紅的辛叡恩化身「韓版晴依」。

韓片《給我一首琴的時間》元眞兒氣質空靈，被網友認為神似桂綸鎂。（網銀提供）韓片《給我一首琴的時間》元眞兒氣質空靈，被網友認為神似桂綸鎂。（網銀提供）

電影保留原作劇情的同時，細微調整角色、背景設定以及整體氛圍，與原作設定於高中校園不同，而是將故事搬到大學校園，講述音樂與大學生的故事，融入更多層次的情感及貼近當代的寫實情節，更符合2025年的敘事方式，為觀眾帶來溫暖感動，在韓國上映後獲得各界好評，網友大讚都敬秀、元眞兒的互動充滿粉紅泡泡，更完美演繹學生時期專有的純愛氛圍。

以《黑暗榮耀》高中時期朴涎鎮一角爆紅的辛叡恩以甜美形象演出《給我一首琴的時間》。（網銀提供）以《黑暗榮耀》高中時期朴涎鎮一角爆紅的辛叡恩以甜美形象演出《給我一首琴的時間》。（網銀提供）

原版於2007年上映時，就以充滿奇幻元素的音樂愛情故事，在韓國一夕爆紅、掀起台灣純愛風潮，翻拍成韓版消息一出也引起粉絲騷動，浪漫經典將以全新面貌甜翻大銀幕。《給我一首琴的時間》將於3月14日白色情人節在台上映。

《給我一首琴的時間》正式預告：

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