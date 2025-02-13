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關韶文親眼目睹「鬼鬼產後狀態」 語出驚人喊：想喝她的母乳

鬼鬼。（翻攝自IG）鬼鬼。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕鬼鬼前陣子無預警宣布生女且沒有結婚，孩子的生父引發外界熱議，她的好友關韶文今與謝祖武出席《戀愛，重修中》記者會時，透露自己已抱過鬼鬼的女兒，還脫口想喝她的母乳，結果慘遭拒絕。

關韶文透露去年自己生日時，有與鬼鬼約吃飯，但後來對方因身體不適沒赴約，之後就沒下文，「我當時想說不是我生日嗎？怎麼後來都無消無息？我氣到半年都沒跟她聯絡。」結果前陣子看新聞才得知她是跑去生產，「我沒看過她的孕肚，但她生完後有抱過她女兒，我還要求說要喝她的母乳，但被拒絕。」此話一出讓旁邊的謝祖武看不下去，直呼：「你怎麼會想喝她的母乳？」關韶文則支支吾吾說對母乳滿感興趣，稱自己以前就有喝過表姐的。

關韶文說鬼鬼當媽後跟之前一樣漂亮，氣色、身材都維持得很好，很高興對方能完成自己的夢想，至於對方的感情現況如何？他低調說：「歡迎大家自己去問她！」也透露有送價值一萬六的娃娃椅給鬼鬼。

三立集團與世新大學攜手合作，共同推出首檔產學合作戀愛實境節目《戀愛，重修中》，開創影視教育與實務結合的新模式。該節目邀請多位單身男女展開深入交流與配對，並由世新學長姐謝祖武、温昇豪、吳怡霈、章廣辰、林映唯、關韶文、Cindy及世新詹昭能老師擔任觀察室「戀愛偵查團」，透過推理感情線，與觀眾一同感受今年春天最浪漫的粉紅泡泡氛圍。

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