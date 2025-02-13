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娛樂 電視

男星錄影「開撩求吻」 籃籃驚嚇反應曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠、無尊主持民視、八大《綜藝新時代》，眾人來到嘉義市做職人體驗，一開場工作人員穿起各種工作職人的服裝，與主持人在嘉義市大馬路上大聲唱著改編的廣告歌曲，引起路人的好奇與觀看，阿翔更大聲唱著「籃靖玟是咱們的小兄弟！」楊繡惠說原來是「小兄弟之歌」，氣的籃籃大聲阻止說是「嘉義之歌」啦！

楊繡惠（左起）、無尊、籃籃、阿翔（右一）到嘉義市做職人體驗。（民視提供）楊繡惠（左起）、無尊、籃籃、阿翔（右一）到嘉義市做職人體驗。（民視提供）

而今天要體驗的就是木工達人的工作，在職人蔡有哲的帶領下，要去拆除老屋以及學習蓋房子相關的木工，一聽到工作內容阿翔開玩笑的： 「誰家的房子敢給我們拆啊?」

來到老屋現場，出乎大家意料要來拆除的房子竟有150年的歷史了，拆隔間時藝人拿起大錘子猛力往牆上用力砸，瞬間土塵濔漫，也讓眾人大喊太療癒了，沒想到接下來拆天花板可是讓藝人吃盡苦頭，不僅阿翔拆的滿臉全灰塵，無尊的衣服也遭殃被灰塵沾滿了一大片，讓無尊無奈的說「這是我新買的第二天…」，但也體會到工地職人的辛苦。

籃籃、無尊扮演羅密歐與茱麗葉。（民視提供）籃籃、無尊扮演羅密歐與茱麗葉。（民視提供）

職人為為讓大家知道木材的耐用與防震，帶著大家現場搭起了一座巨型的「達文西橋」，因逢播出為西洋情人節，藝人們站上了木橋上來演出一段羅密歐與茱麗葉，無尊在橋上開撩籃籃: 「這座橋十拿九穩，只差妳這一吻啊！」看的籃籃嚇的大喊我約的是飛輪海吳尊不是你這個飛瀏海的無尊，接著阿翔看到她的茱麗葉居然是楊繡惠，阿翔牽著楊繡惠上橋後，只做了幾個POSE馬上大喊「全劇終！」讓短劇草草結束，不過重點是這座只由木材不用任何一根釘子或卡榫搭成的木橋，讓藝人大呼太神奇了，也了解木材的耐用與耐震。

籃籃、無尊（中）扮演羅密歐與茱麗葉。（民視提供）籃籃、無尊（中）扮演羅密歐與茱麗葉。（民視提供）

最後製作桁架，是未來要搭在百年老宅翻修的楊先生家的，職人表示要對自己做的東西表示負責，所以要在桁架上簽名，百年之後如果整修房子就可知道是誰做的了，籃籃: 「百年後要找人，我們都不在了！不過房架還在。」大家簽上大名後，職人說今天有來賓來探班，原來是嘉義市長勇媽黃敏惠帶著鬆餅和日式糰子，這都是老屋改建後的商店所販售的，市長也說在市府以舊屋力、老屋缷妝、以修帶租的帶動下，民間也跟著起來了，讓嘉義市有更多的故事，嘉義木都2.0和木都3.0有木頭的生活、木頭的溫度還有木頭的人文，讓阿翔大喊真的是「回嘉真好！」

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