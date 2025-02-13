柯震東「凌晨痛失愛犬」 悲傷喊話：謝謝這3511天

柯震東痛失愛犬Max。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯震東經常透過社群平台分享生活，沒想到昨分享悲傷事件，是他的愛犬「Max」在凌晨已經安詳離世，他連po多張愛犬Max的生活照，喊話：「來世再見，老大！」，也提到狗狗離世，讓他感觸良多，「或許就跟芙莉蓮一樣！在勇者走後才意識到自己沒有把握時間關注跟陪伴，曾經最親近的人事物！但或許這也是老天給的課題！學著珍惜！謝謝這3511天，謝謝你讓我⋯⋯好開心呦」。

柯震東痛失愛犬Max。（翻攝自IG）

柯震東的父親柯耀宗提到Max在清晨大約快兩點左右走了，「昨天六點下班剛進門牠還特別用牠的大頭在我身上不停的蹭著…我用手不停的摸著牠的頭，牠感覺還不夠，然後再摸一下下牠就走開了！一切都跟往常一樣！完全沒有異常。牠在牠的毯子上走的很安詳」。

請繼續往下閱讀...

柯耀宗補充，這幾天陸續跟家中狗狗們Hans、Ace拍照：「前天跟Hans拍照！昨天和Ace拍！本來想今天就會跟Max再來一個街拍！就差一天的時間」，語氣中帶有無限遺憾。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法