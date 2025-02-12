《甄嬛傳》女星改口無照酒駕「夢到的」 恐遭依法追訴

崔漫莉改口無照酒駕是夢到的。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕在宮鬥劇《後宮甄嬛傳》飾演「余答應」的女星崔漫莉，近日自爆過去無照酒駕肇逃，稱整起事件很搞笑，隨即引發議論，她12日做出回應遭酸「法盲」。

崔漫莉日前在直播中爆料，有次至橫店拍戲時，和朋友一起飲酒，豈料朋友喝到斷片，又找不到代駕，於是她藉酒壯膽，無照情況下載對方回飯店，還將別人的車門撞到凹陷。她隔天被朋友派去原來的飯店拿洗漱用品，順道詢問飯店，得知監視器是壞的，安心打電話叫朋友回來，表示「攝像頭壞了，那我還怕個屁啊？」

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崔漫莉否認其所言。（翻攝自微博）

據中國媒體《紅星新聞》報導，崔漫莉被問及無照酒駕是否屬實時，以簡訊回覆否認，「我說的是我做夢的事情，亂吹牛的。怎麼可能是真實的事情，就是做夢夢到的事情。」

不過依據中國《治安管理處罰法》第25條規定，散布謠言或以其他方式故意擾亂公共秩序者，可處五日以上十日以下拘留，及人民幣五百元以下罰款；情節較輕的，處五日以下拘留或五百元以下罰款。據悉，浙江東陽警方已針對崔漫莉的言論展開調查。

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