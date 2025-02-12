Eason誤判情勢滑雪栽進雪坑 等無救援「險鬧出人命」

Eason分享到北海道滑雪的驚悚經歷。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小明星大跟班》明（13日）晚10點播出「我是真的想幫忙，沒想到事情會越弄越糟」，Eason透露，之前與曾子余去滑雪時，自作聰明的行為差點讓2人鬧出人命。

Eason說：「我跟曾子余去北海道滑雪，我們坐纜車到山頂時，就很開心拿手機自拍，但那個纜車沒有遮擋，只有一個鐵桿子，隨著坡度一晃，曾子余的手機就掉到雪地裡面，他整個臉垮掉，我就說我有記得手機大概掉在哪，我們滑雪去找。」而兩人絲毫不知危險就在後頭，「結果那個地方是沒被鏟過的野雪，所以看不出它的地形，我滑了20秒就栽進雪坑裡，雪埋到我的胸口，我想叫曾子余，結果他也摔進雪坑裡，我們就跟蘿蔔一樣插在裡面。」好在最終有人發現他們：「我們就這樣待了半小時，已經快失溫了，最後是雪場要打烊，他們急救中心的人準備要上山收裝備看到，而且他們除了幫我們拔出來之外，還找到曾子余的手機。」

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Eason強出頭的做事方式也把朋友害慘，「朋友前陣子遇到租屋蟑螂，欠繳房租還賴在他房子裡，他跟我說如果成功要到欠繳的房租，他要分我，我就接了。」而他覺得可以利用公眾人物有媒體資源的優勢來和對方溝通，「他一開始說失業，要辦喪事，還要養小孩，我就說那你先繳1、2個月，他就又開始討價還價說疫情時很多房東都有幫房客減免租金，我想說你來軟的不行要來硬的，我就說『你相不相信我現在一通電話讓你上新聞』，我還把社群拿出來說『你看，我可是有藍勾勾的喔』，但還是沒用。」

沒想到Eason兩個禮拜後接到朋友電話說出事了，「他去收房租時，門口聞到一股惡臭，想說會不會人在裡面走了，結果一打開，整個房子被他惡意破壞，牆面刮得亂七八糟，廚餘大概20幾袋，最過分的是他在沙發留下便便，我朋友就說『就是你當時激怒他、威脅他，他才會情緒失控』。」

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