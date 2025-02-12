張鈞甯爆拍戲最大痛苦 嘆：沒能見上親人最後一面

台灣女星張鈞甯因亮麗外型、精湛演技而深受喜愛。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕張鈞甯時隔4年重返台灣電視劇主演了《The Outlaw Doctor 化外之醫》，她飾演一位神經外科醫師「鄭琬平」。劇中的角色面臨著「三明治世代」的壓力，這讓張鈞甯聯想到自己現實生活中在事業與家庭之間的掙扎。她坦言，作為一名演員，經常因忙於工作而無法兼顧家庭，這樣的困境讓她深有感觸。

張鈞甯談到，最讓她痛心的是拍戲行程無法調整，因此曾經讓她錯過與家人最後道別的機會，「當親人去世時，自己卻無法見上最後一面，甚至錯過出殯與火葬，這是身為演員最無奈的部分。」她坦承，身為劇組一員，她必須努力不影響到團隊，但卻無法盡到對家庭的責任，有時壓力大到讓她幾乎崩潰。粉絲紛紛表示心疼：「演員這職業有時候真的很殘酷，張鈞甯為了不影響工作而隱忍內心的痛苦，令人心疼。」

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此外，張鈞甯還分享了對新角色「鄭琬平」的深刻體悟，表示這個角色讓她更能理解現代女性承受的多重壓力，讓她更加明白母親與女性在家庭與工作間尋求平衡時的無奈與挑戰。這部以國際醫療犯罪為題材的影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》，在12日特別發布了「母愛篇」預告，將於3月8日起每週六晚上九點在公視播出，網友們表示非常期待張鈞甯的精湛表演，並熱烈歡迎她回歸台灣劇集。

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