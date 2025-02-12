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娛樂 最新消息

2025金馬奇幻影展主視覺公開！細膩手繪風揉合經典塔羅牌元素

〔記者許世穎／台北報導〕將於4月展開的2025金馬奇幻影展今（12）日公開主視覺，由新生代知名插畫家徐世賢（Nic Hsu）繪製，以溫暖中帶有童趣風情的手繪插畫，上演一齣「金馬的魔幻旅程」。

2025金馬奇幻影展公布主視覺。（金馬執委會提供）2025金馬奇幻影展公布主視覺。（金馬執委會提供）

畢業於英國皇家藝術學院的徐世賢，曾獲指標性的英國世界插畫獎（WIA）圖書類新銳首獎。近年參與多場國際藝術展覽，在當代插畫領域嶄露頭角。首度操刀奇幻影展主視覺，他以童話般細膩、又不失生活感的手繪風格，結合太陽、火焰、聖杯等塔羅牌的經典視覺元素，打造六種造型獨特的「奇幻馬」，展開蛻變之旅。

描繪起初獨自負重前行的馬，路上先後遇見了魔術師與戀人。旅途中難免為憤怒情緒左右，卻也成功在自我療癒後尋回方向，奔向藍天與太陽所在的嶄新世界。神祕基調中又充滿希望的細膩圖像，不僅帶領觀眾身歷其境，更為即將展開的奇幻影展，留下無限遐想。

2025金馬奇幻影展主視覺由插畫家徐世賢繪製。（金馬執委會提供）2025金馬奇幻影展主視覺由插畫家徐世賢繪製。（金馬執委會提供）

徐世賢表示：「畫中姿態各異的馬，就像身處不同人生情境的人們，想要藉此告訴觀眾，我們都是自己生命奇幻旅程的主角。變革不斷的新世界中，無論身在何處，只要向前，終能走向太陽高掛的藍天。」

2025年金馬奇幻影展將於4月11日至20日展開，選片指南將在3月28日舉辦，並於3月30日正式開賣。更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請鎖定金馬官網、Facebook、Instagram粉絲專頁，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

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