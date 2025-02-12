最美港姐李嘉欣街頭一舉動 粉絲驚喜「香港奇遇，女神再臨」

10日網友分享一張在香港街頭巧遇李嘉欣合照。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕1988年香港小姐冠軍、54歲女星李嘉欣是娛樂圈公認大美人更有「最美港姐」封號，2008年與富商許晉亨結婚生下獨子許建彤，10多年來幾已淡出幕前，專心照顧家庭當少奶奶。

日前有網友分享一張在香港街頭巧遇李嘉欣，透露人美心善的她竟一秒答應配合做一件事，引來不少網友直呼羨慕，並大讚李嘉欣凍齡堪稱最美女神。

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54歲女星李嘉欣是娛樂圈公認大美人。（香港星島日報）

該網友曬出與李嘉欣合照並留言：「嘉欣姐！2025年女神再臨！香港奇遇，來香港辦事，意外偶遇了李嘉欣！本人真的超級漂亮，氣質絕佳，完全就是女神本神。嘉欣姐，人特別好。我提出合影，她1秒都沒猶豫。一路開掛，快點個讚，說不定下一個偶遇明星的就是你」

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照片中可以看見李嘉欣頭戴白色潮帽，身穿白色運動風衣，整體造型既簡約又充滿活力。

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