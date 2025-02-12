晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

最美港姐李嘉欣街頭一舉動 粉絲驚喜「香港奇遇，女神再臨」

10日網友分享一張在香港街頭巧遇李嘉欣合照。（香港星島日報）10日網友分享一張在香港街頭巧遇李嘉欣合照。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕1988年香港小姐冠軍、54歲女星李嘉欣是娛樂圈公認大美人更有「最美港姐」封號，2008年與富商許晉亨結婚生下獨子許建彤，10多年來幾已淡出幕前，專心照顧家庭當少奶奶。

日前有網友分享一張在香港街頭巧遇李嘉欣，透露人美心善的她竟一秒答應配合做一件事，引來不少網友直呼羨慕，並大讚李嘉欣凍齡堪稱最美女神。

54歲女星李嘉欣是娛樂圈公認大美人。（香港星島日報）54歲女星李嘉欣是娛樂圈公認大美人。（香港星島日報）

該網友曬出與李嘉欣合照並留言：「嘉欣姐！2025年女神再臨！香港奇遇，來香港辦事，意外偶遇了李嘉欣！本人真的超級漂亮，氣質絕佳，完全就是女神本神。嘉欣姐，人特別好。我提出合影，她1秒都沒猶豫。一路開掛，快點個讚，說不定下一個偶遇明星的就是你」

相關新聞：「最美港姐」李嘉欣與富商老公15年婚   一動作曝真相

照片中可以看見李嘉欣頭戴白色潮帽，身穿白色運動風衣，整體造型既簡約又充滿活力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中