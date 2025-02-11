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大S一生落幕…利菁二度悲痛悼念「獻上最後一朵花」

利菁（左）為大S生前的美照P上鮮花悲痛哀悼。（組合照，翻攝自臉書）利菁（左）為大S生前的美照P上鮮花悲痛哀悼。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛春節飛赴日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸辭世，48年的璀璨人生落幕，面對突如其來的噩耗，家屬及親友至今仍傷心欲絕、悲慟萬分，也讓曾一起在節目上同框的利菁二度發聲悼念。

大S悄然驟逝，利菁先後二度發聲以表思念之情，獲悉噩耗當日先以「不可能，不是真的」表示震驚，今（11日）再悲痛發聲哀悼：「雖沒有告別式，至少在心中為祢獻上最後一朵花。」同時曬出為大S加上鮮花點綴的生前美照，最後更在留言處喊話「一起獻朵花！」網友們紛紛以「花朵」圖片、符號為大S哀悼。

事實上，利菁曾透露與大S其實頗有淵源，「大S出道時，一直自稱小利菁，她很喜歡我。」、「我只上過一次《大小愛吃》，大S在《娛樂百分百》時常說她是小利菁，後來我生病，所有藝人裡面只有大S請助理送了3、4次花，雖然我婉拒，怕狗仔跟著花一起進來，但一直很感謝她。」大S生前人美心善，如今傳來噩耗格外令人唏噓。

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