周杰倫厲害了！J女郎當媽消失演藝圈 14年前夯曲突爆紅
彈頭沒想到《最後一頁》再次翻紅，預告今年會推出新單曲。（美秀創意提供）
〔記者陽昕翰／台北報導〕由彈頭創作的歌曲《最後一頁》近來在影音平台翻紅，他感動直說：「萬萬沒想到，14年後才被唱紅，還成為第一名，這真的是意想不到的驚喜，也讓我對音樂的影響力有了新的體悟。」而這首歌曲的原唱則是前任「J女郎」江語晨。
當年彈頭為了「周董」周杰倫執導的電視劇《熊貓人》量身打造了這首片尾曲，由他與宇豪共同創作。
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對於這首歌在影音平台掀起熱潮，彈頭回憶當年純粹是想寫一首能夠打動人心的情歌，「很多粉絲留言告訴我，這首歌陪伴他們度過人生低潮，或是在重要時刻帶來共鳴，這種感受是身為創作者最大的成就與欣慰。」
江語晨淡出演藝圈多年。（翻攝微博）
江語晨當年是電視劇《熊貓人》的女主角，更演唱了片尾曲《最後一頁》，而她在2016年與美籍機師男友Josh Anderson結婚後，火速升格當媽，目前已經淡出演藝圈，就連社群都已經4年沒有更新。
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