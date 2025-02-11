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趙露思被誇人美心善！生病不忘暖心鼓勵「2年被家暴16次女子」

趙露思在社交平台發出一連串的日常生活照。（翻攝自微博）趙露思在社交平台發出一連串的日常生活照。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣女星趙露思在去年被爆出罹患憂鬱症，甚至一度無法自己行動、說話，她在病後積極復健，並在2025過年前就宣布回歸演藝圈，讓不少網友感動、佩服她的毅力。昨（10）日，趙露思在社交平台發出一連串的日常照片，不只有製作冰糖葫蘆的過程，還有與友人一起慶生的畫面。眼尖的網友發現，其友人竟然就是先前因「2年被家暴16次」上熱搜的女子「小謝」。

趙露思特地為小謝的女兒慶生，一起開心合照。（翻攝自IG）趙露思特地為小謝的女兒慶生，一起開心合照。（翻攝自IG）

畫面中，趙露思開心合照，原來是特地為小謝的女兒慶生，消息曝光後，眾多網友紛紛大讚趙露思人美心善！並表示很感動，趙露思明明自己身體都還沒完全康復，卻還是願意為他人付出，鼓勵小謝努力走出被家暴的陰霾。同時，小謝也特別發文感謝趙露思，和她在一起真的會發自內心地開心，嘴角會不自覺的上揚。還表示：「現在和曾經的我都有能力讓自己和女兒過得很好，因為有底氣，因為有勇氣！」能看出來，小謝因為趙露思的暖心鼓勵深受感動。

小謝特別發文感謝趙露思。（翻攝自微博）小謝特別發文感謝趙露思。（翻攝自微博）

根據了解，「小謝」的遭遇十分令人心疼，她在2021年開始遭到家暴，2年以來總共被前夫家暴了16次，傷勢嚴重到失去部分生理功能，此事件引起網友為她忿忿不平，直呼前夫沒心沒肺。後來小謝打官司，終於成功和家暴男離婚，她表示自己想要的是壞人被法律制裁，這樣更開心，而不是拿錢了事！網友紛紛為她聲援，鼓勵她未來會更好，希望聽到這些支持她的聲音，可以獲得力量積極生活；同時也不忘大讚趙露思願意出面幫助小謝，這對於一名素人真的是很大力量上的支持！這份情讓大家相當感動。

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