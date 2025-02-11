晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李杏20歲就對婚姻有憧憬 小9歲現任男友卻不想婚

李杏。（記者陳奕全攝）李杏。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕李杏去年被拍到和小9歲的「知識型網紅」劉珞亦同進同出，隨即認了新戀情，2人目前交往超過半年，他今出席伊林娛樂開工，被問到戀情時有問必答，坦言雙方目前在結婚方面沒有共識，但她認為現在相處下來很愉快，確實不用太急著定下來。

李杏過幾天要與家人到紐澳地區旅遊，恰好碰上情人節，透露也有邀約男友一起，「他工作很忙，很久沒出國了， 我就主動問他要不要一起去放鬆。」也說男友與自己家人平常都有接觸，還算熟悉。至於是否有被催婚？李杏笑說平常都有在打預防針，「我該做的教育都有做，他們知道我有自己的節奏，其實我媽對於婚姻也沒有覺得一定要怎麼樣。」

不過李杏坦言自己20多歲時就對婚姻有憧憬，不過與男友在婚姻上沒有共識，「我不太會去計劃，可是我希望人生有結婚這件事情，喜歡甜蜜、有約定的感覺，婚姻是一段有重量、有承諾的關係。」不過她認為此事不影響2人之間的感情，至少有先讓男友知道自己的想法，「大家還是很彈性，畢竟未來充滿不確定，不會急著定下來，因為計畫趕不上變化，最近感觸很深。」至於生孩方面，她說與男友都不想生，這方面是有共識的。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中