李杏20歲就對婚姻有憧憬 小9歲現任男友卻不想婚

李杏。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕李杏去年被拍到和小9歲的「知識型網紅」劉珞亦同進同出，隨即認了新戀情，2人目前交往超過半年，他今出席伊林娛樂開工，被問到戀情時有問必答，坦言雙方目前在結婚方面沒有共識，但她認為現在相處下來很愉快，確實不用太急著定下來。

李杏過幾天要與家人到紐澳地區旅遊，恰好碰上情人節，透露也有邀約男友一起，「他工作很忙，很久沒出國了， 我就主動問他要不要一起去放鬆。」也說男友與自己家人平常都有接觸，還算熟悉。至於是否有被催婚？李杏笑說平常都有在打預防針，「我該做的教育都有做，他們知道我有自己的節奏，其實我媽對於婚姻也沒有覺得一定要怎麼樣。」

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不過李杏坦言自己20多歲時就對婚姻有憧憬，不過與男友在婚姻上沒有共識，「我不太會去計劃，可是我希望人生有結婚這件事情，喜歡甜蜜、有約定的感覺，婚姻是一段有重量、有承諾的關係。」不過她認為此事不影響2人之間的感情，至少有先讓男友知道自己的想法，「大家還是很彈性，畢竟未來充滿不確定，不會急著定下來，因為計畫趕不上變化，最近感觸很深。」至於生孩方面，她說與男友都不想生，這方面是有共識的。

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