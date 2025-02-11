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傳張蘭汪小菲「麻六記」遭台灣商場切割 賈永婕：就是要有guts

張蘭（右）、汪小菲（左）。（組合照，翻攝自微博）張蘭（右）、汪小菲（左）。（組合照，翻攝自微博）

〔記者侯家瑜／台北報導〕大S過世後，外傳張蘭、汪小菲正密謀和台北大直「忠泰樂生活」簽約，打算讓麻六記在台營業，怎料卻因形象太差，被商場以現階段不宜為由切割，對此，台北101董事長、大S好友賈永婕稍早轉發此消息，直呼：「商場就是要有guts！」站出來力挺。

汪小菲與張蘭過去頻在社群上開槓大S，如今連對方不幸離世也不停「蹭熱」，汪小菲被批以深情人設挽救形象，張蘭則是利用前媳婦來博取直播流量，後來抖音等直播平台看不下去，出手將他們帳號遭官方封禁。

汪小菲與張蘭的名聲早已跌至谷底，過街老鼠、人人喊打，除了直播生計被迫收攤外，其所經營的餐飲品牌「麻六記」也遭中國網民群起抵制，雖然麻六記在中國餐飲界仍有一席之地，但在台灣人眼裡幾乎是不可能生存，外傳麻六記已密謀和台北大直忠泰樂生活簽約，最後商場以時機不宜為由拒絕，畢竟汪小菲與張蘭母子倆一路以來傷害大S的作為，讓不少台灣人都看不下去。

同為商場董事長、大S好友的賈永婕稍早轉發該消息表示：「商場就是要有guts，挑選優質品牌比什麼都重要，NOKE 忠泰樂生活棒棒！」相當認同該商場的決定。

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