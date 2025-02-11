《影后》詹懷雲搖身浪子脫了！林奕嵐《命中註定那頭鵝》讓渣男轉性

詹懷雲和林奕嵐在《命中註定那頭鵝》配對。（双喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《命中註定那頭鵝》集合去年因《影后》人氣急漲的詹懷雲、金鐘獎迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎得主林奕嵐一同演出，詹懷雲在片中一改影集裡深情奶狗暖男形象，成為住在遊艇上無拘無束的浪子，被飾演他舅舅的納豆狠批，令人好奇這位新生代男神「崩壞」到什麼程度。

電影今曝光最新預告與電影海報，詹懷雲飾演的男主角「何德利」因為家庭關係不太相信愛情，林奕嵐飾演的「月鵝」恰巧相反，身為「阿德利企鵝」頭號粉絲的她，堅信愛情的本質跟企鵝的婚姻價值觀一樣純粹，自己必定能遇見「命中註定的那頭鵝」。

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詹懷雲爲《命中註定那頭鵝》大露身材相當吸睛。（双喜提供）

某天月鵝在路上遇見了身著企鵝裝的何德利，在他身上聞到與阿德利企鵝相同的氣味，鼓起勇氣展開追求，只是當現實世界的愛情與夢想牴觸時，究竟該相信命中註定？還是該鍥而不捨勇往直前？

對於一見鍾情，詹懷雲直言相信，「但愛情誰也說不準，就順其自然。」林奕嵐則是感覺派：「有感覺的時候，我會看著對方用眼神交流，如果頻率對到就會深入聊天，有共同點的話就會想要認識他。」

《命中註定那頭鵝》海報曝光。（双喜提供）

新銳導演楊宥瑜首次執導長片，戲稱自己「中年轉職」，本身就是一位阿德利企鵝的鐵粉，她對阿德利企鵝的習性如數家珍：「牠們有一些很特殊求偶動作，例如翻白眼，非常有儀式感。對企鵝來說，南極的環境很險惡很困難，求偶是賭上性命的一件事，必須要付出勇氣熱情還有尊敬對方的心意，這也是為什麼牠們會有點頭的這個動作。」電影中，她也拍出詹懷雲「翻白眼」的經典畫面。《命中註定那頭鵝》將於3月14日白色情人節在台上映。

《命中註定那頭鵝》預告片

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