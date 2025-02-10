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金荷娜婚後戲約銳減！求老公「讓我拍戲」捲三角戀

金荷娜在《抓住你的衣領》飾演王牌記者徐貞媛。（東森提供）金荷娜在《抓住你的衣領》飾演王牌記者徐貞媛。（東森提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星金荷娜曾於2012年以電影《盲證》勇奪青龍獎影后，她自2016年結婚後育有一女，此後戲約銳減，這次她特別要求老公給戲拍，參演懸疑愛情韓劇《抓住你的衣領》，和張勝祖、延玗臻大談三角戀。

金荷娜在《抓住你的衣領》被渣夫張勝祖背叛，現實中家庭婚姻美滿，她坦言婚後的演出邀約少了許多，「以前我會收到很多劇本，那時我總是嫌累想休息，相比之下，現在還有戲可以演是件值得感恩的事，加上劇本真的很有趣，所以我就跟我老公說，讓我拍吧！」

金荷娜（左）與張勝祖在《抓住你的衣領》飾演夫妻，婚後過著人人稱羨的生活。（東森提供）金荷娜（左）與張勝祖在《抓住你的衣領》飾演夫妻，婚後過著人人稱羨的生活。（東森提供）

《抓住你的衣領》改編自同名人氣網路小說，講述金荷娜飾演爆料節目《抓住你的衣領》的電視台記者徐貞媛，原本與富二代小說家張勝祖婚姻生活甜蜜，某天意外發現丈夫出軌，她甚至被當成殺害丈夫情婦的嫌疑人，為了洗清嫌疑，她與擔任重案組刑警的前男友延玗臻聯手揭開殺人案背後的真相。

金荷娜睽違2年重返電視圈，也是她相隔8年再次演出KBS電視台的作品，談到選擇該劇的原因，金荷娜坦言被劇本吸引：「說故事的方式非常新鮮，這是個敘事紮實、沉浸感強的劇本，讓人對下一集感到非常好奇。」

為演活「新聞女王」，金荷娜也下足功夫準備：「這是我第一次演記者，開拍前我找了相似類型的節目來做功課，發現記者採訪或主持節目時，會用不同的語調表達，我會一直反覆研究，也會因應服裝和造型來展現語氣的變化。」

張勝祖飾演富二代兼小說家「薛宇宰」，戲裡大展愛妻魅力，表面上看似完美，但內心卻相當黑暗與空虛，深信只要跟妻子金荷娜在一起就能過上穩定幸福的生活，卻因外遇事件致使夫妻關係出現裂痕。

張勝祖從深愛妻子的情聖，變成出軌又到處留情的渣男，透過性格與表情轉換，展現多變演技，網友翻出原著小說，介紹張勝祖的角色真的是垃圾，連他本人都自嘲，但希望是「漂亮垃圾」。

《抓住你的衣領》明（11）起，週一至週五晚間9點在東森戲劇40頻道全台首播。

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