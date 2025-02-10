YOASOBI新年喊蛇巴拉系！認偷偷場勘大巨蛋：盼60萬人都能來

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天團YOASOBI昨天結束在台北小巨蛋兩天的演唱會，現場請來舞獅表演，祝福YOASOBI「賀制霸小巨蛋、祝前進大巨蛋」，Ayase也坦言，團隊已經前往大巨蛋場勘，希望下次可以在能容納60萬人的地方演出。

YOASOBI今天（10日）出席記者會，他們現學現賣日文與蛇年結合的吉祥話「蛇巴拉系」，還以紅包與舞獅交換到鳳梨、菜頭，象徵好運旺旺來及好彩頭，驚喜的舞獅秀讓兩人看得目不轉睛，更大讚「好強的魄力」。

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YOASOBI的ikura（左）拿著鳳梨，Ayase則是手舉菜頭，與兩隻「祥獸」合影。（記者王文麟攝）

首次成功破蛋，兩人大讚台粉真的很棒，Ayase表示每個人都笑容滿面，且他在台上看粉絲都非常清楚，「大家越嗨我就越嗨」。ikura則感受到粉絲等了他們很久，見到大家很開心，「有一首歌曲，我請大家打開手機燈，因為小巨蛋很高，就像星空一樣，繁星點點非常漂亮。」

此次多達60萬人參與抽票，兩人異口同聲直呼「真的很厲害」，ikura表示：「我們有嚇到，沒想到台北有這麼多人想來看，非常驚訝且開心。」Ayase則表示是最棒的回憶，希望能在更大的場地開演唱會，60萬人都可以看。

YOASOBI拿著象徵好運旺旺來、好彩頭的鳳梨及菜頭，望下次進軍大巨蛋。（記者王文麟攝）

被問到是否有意進軍大巨蛋，Ayase透露：「我們團隊有偷偷去大巨蛋場勘。」ikura也強調：會努力到大巨蛋演出。

被問到新年新希望，ikura表示，今年是蛇年，「跟蛇一樣脫好幾層皮，看到全新的我們。」Ayase表示除了大巨蛋之外，接下來的亞巡、日本演唱會都能做好，「希望每一步都走好，有機會再來台北跟大家見面。」

YOASOBI完成小巨蛋演出，今天舉行記者會。（記者王文麟攝）

最後他們向粉絲喊話，Ayase說：「謝謝來到小巨蛋看演唱會的粉絲們，感謝前兩天沒進場、但平常支持我們的粉絲，這次很高興能在小巨蛋開唱，剛剛也有提到大巨蛋，規模不是問題，我們每場表演都盡量做到最好，有接近60萬粉絲來抽選，希望到更大場地，跟更多朋友見面，我們會更加努力做音樂與大家見面。」

ikura則表示：「非常謝謝在台灣的朋友支持我們，謝謝這次來看演唱會，很可惜沒來看演唱會的朋友，希望下次在更大場地見面，謝謝台灣粉絲總是非常積極跟周遭人推薦我們的表演，才能多次來台北開演唱會，感謝大家為我們帶來這麼開心的瞬間，我們會努力再來跟大家見面。」

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