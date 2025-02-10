29歲大S仙氣縈繞 主播簡立喆：美到令人屏息

簡立喆（右）曬出19年前同框大S，當時大S挑大梁主演電影《詭絲》接受簡立喆專訪。（翻攝自簡立喆臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「大S」徐熙媛新春期間赴日旅遊，因流感併發肺炎驟逝，享年48歲，「小S」徐熙娣透過經紀人表示將會採用樹葬讓大S回歸大自然，原因是大S曾說過，如果她有一天走了，想要環保樹葬，流露出大S生前的純真性格。

前主播簡立喆19年前曾專訪大S，當時她首挑大梁主演電影《詭絲》而接受媒體專訪，簡立喆公開塵封19年前2人同框透露照片攝於2006年，「那是一個醫美尚未盛行、沒有濾鏡與美顏相機的純樸年代，那時的大S，美得令人屏息。」

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簡立喆讚嘆大S的美不只是外在精緻，而是一種無法被定義的氣質，「她仙氣縈繞，嘴角總帶著一抹眯眯笑，眼神裡閃爍著古靈精怪的靈動，像是藏著無數故事」，即使是身為女性的簡立喆說，也忍不住對大S心動。

幾天前大S頭七，簡立喆透過臉書發文公開這張珍藏19年、當時大S年僅29歲照片，心疼大S一直那麼勇敢、那麼美麗，「無論是她的外在還是她的內心，都讓人無法忘懷，願她一路好走，化作天上的一顆星，繼續閃耀。」

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