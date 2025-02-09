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巴西男星「三點全露」下海買1送1！愛恨噴發大銀幕

巴西男星若昂佩德羅馬力亞諾在新片《我們愛過一次》扮男妓。（海鵬提供）巴西男星若昂佩德羅馬力亞諾在新片《我們愛過一次》扮男妓。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕巴西男星若昂佩德羅馬力亞諾（Joao Pedro Mariano）因演出坎城獲獎片《我們愛過一次》（Baby）爆紅，在片中飾演愛上中年男妓的年輕男孩「Baby」，三點全露演出讓人深刻。

有趣的是，馬力亞諾是導演馬賽歐凱坦諾（Marcelo Caetano）自2000位試鏡者海選而出，關鍵在於他跟另一男主角里卡多特奧多羅（Ricardo Teodoro）最有化學反應，兩人愛恨噴滿大銀幕，獲外媒盛讚「陽光而感性」。

21歲的馬力亞諾是巴西行動藝術團體「A.Bordar」的創始成員，曾代言過麥當勞及遊戲平台，擅長古典及當代芭蕾、現代舞、桑巴舞、放克音樂等，除擔任過主持人及模特兒，也曾參演多部影集和戲劇，年紀雖輕，歷練卻相當豐富。

馬力亞諾（左）在《我們愛過一次》認識資深男妓羅納多，演變成充滿矛盾的激情關係。（海鵬提供）馬力亞諾（左）在《我們愛過一次》認識資深男妓羅納多，演變成充滿矛盾的激情關係。（海鵬提供）

由於馬力亞諾跟另一男主角里卡多特奧多羅試鏡時擦出化學反應，讓馬力亞諾從2000位海選者中脫穎而出，幸運演出《我們愛過一次》，倫敦國際影展更誇讚該片「幽默而溫暖」。

馬力亞諾在《我們愛過一次》飾演花名「Baby」的男孩威林頓，他離開少年監護所後，無處可去下，在同志電影院認識了資深男妓羅納多，羅納多教他「謀生之道」，兩人關係從師徒、夥伴，漸漸演變成充滿矛盾、嫉妒與衝突的激情關係。

有趣的是，形影不離的兩人接客總是「買1送1」，片中一場「3P」交易，即展現年輕的他因愛情所做的讓步與犧牲。

馬力亞諾飾演這個「年輕男妓」除充分體現角色的生命韌性，更掌握其成長的甜蜜與傷痛，演技極具層次，讓他一舉榮獲里約熱內盧國際影展影帝大獎。《我們愛過一次》14日起在台上映。

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