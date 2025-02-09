《膽大黨》小桃本尊來了！200台粉驚喜為若山詩音慶生

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本聲優若山詩音為動畫《膽大黨》中主角「綾瀬桃」配音，昨天（8日）現身台北國際動漫節，限額200名的見面會開賣即秒殺，登台便引發粉絲熱烈歡呼，現場重現配音演出《膽大黨》的精彩橋段，她還分享了許多幕後趣事，讓粉絲聽得津津有味。

若山詩音為《膽大黨》來台，全場粉絲還驚喜為她慶生。（木棉花提供）

若山詩音笑容滿面地將簽名板遞給每一位粉絲，並與全場粉絲一同大合照，剛好是她的生日在2月，所有粉絲大聲用日語高喊生日快樂，讓若山詩音又驚又喜。

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聊到這次來台灣依然非常期待吃到小籠包，上次吃到素的餃子讓她覺得非常美味，粉絲也推薦她可以嘗嘗看水煎包。

若山詩音是《膽大黨》中小桃的配音員，受到歡迎。（木棉花提供）

若山詩音提到，當初參與《膽大黨》是通過試鏡而獲選，看完原作之後非常喜歡綾瀨桃，被問到自己是如何看待小桃的辣妹裝扮和特質，她認為辣妹是有自己的信念，以正面且樂觀的態度面對人生，她覺得很佩服。

問到錄音的趣事，她分享印象深刻的是賽伯星人的聲優中井和哉一次配音3個賽伯人，配音時有趣的聲音表演讓大家都笑得很開心。

若山詩音與粉絲互動，露出一臉驚訝的表情。（木棉花提供）

《膽大黨》小桃的聲優若山詩音現身台北國際動漫節。（木棉花提供）

詢問到膽大黨當中除了自己配音的綾瀨桃之外，她還有對哪個角色印象深刻甚至也想要演出看看，她回答是小桃的青梅竹馬寺仁，因為他明明是個帥哥，講話卻很油、非常搞笑，其實是在隱藏自己內心的憂愁，感覺是很有層次的角色。

被問到見到台灣的粉絲心情如何，她表示很謝謝這麼多熱愛膽大黨動畫的粉絲來到現場參加見面會，讓她非常開心，而第二季即將在今年7月播出，自己也非常期待，請大家多多支持。

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