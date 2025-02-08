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小S開撕汪小菲！徐家公司名意外曝光 他感慨「充滿2姊妹風格」

大S與小S姊妹情深眾所皆知。（翻攝自微博）大S與小S姊妹情深眾所皆知。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛不敵流感併發肺炎病逝日本，骨灰則由家人搭乘私人包機護送回台，卻遭造謠相關事宜及費用皆由汪小菲出手協助，此舉令小S動怒痛批「人在做天在看」，連包機租賃公司VistaJet也發聲明闢謠。不過，聲明中意外曝光徐家公司名稱「犬象有限公司」，有鐵粉見狀後感慨解釋其中含意，表示充滿姊妹倆的風格。

大S返台的私人飛機租賃公司Jetbay於6日發出聲明闢謠，「謹此澄清，關於日前徐家從日本東京返台包機的相關網上謠言並不屬實。此次服務由私人包機公司Jetbay HK全權負責安排VistaJet航班，且所有費用均由犬象有限公司徐熙娣（小S）總經理全額支付，與網上流傳的其他說法無關。感謝各界的關注與理解。」

針對首度曝光的公司名稱，就有資深鐵粉解釋：「『犬象有限公司徐熙娣總經理』的字眼，犬是人類最好的朋友，象是一種最珍視家人的群居動物。」、「犬忠實有愛，象勇猛顧家」、「大象是母系社會，就像徐家。」許多粉絲獲悉其中含意後也恍然大悟說：「真的很有小S、大S的風格！」

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