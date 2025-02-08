宋哥籲品牌切割486先生遭出征 不忍了開轟：人沒品不能道德敗壞

宋依璇（左）呼籲廠商切割486先生（右）。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛不幸因流感併發肺炎離世，享年48歲，消息震驚各界，然而團購達人486先生卻發文諷刺「願大S投胎到中國」，引起網友撻伐。對此，女星「宋哥」宋依璇帶頭呼籲，486先生合作的廠商盡早切割，沒想到卻遭網友出征，宋哥也不甘示弱發文反擊。

宋依璇日前在社群平台Threads發文，向486先生合作的廠商表達擔憂，「LG與486先生有獨家合作關係讓我無法理解。 486言行爭議頗大，包括涉及欺負韓國媳婦大S、盜用韓國網紅並修圖製造假新聞，人品人格有極大爭議」，表示雙方若繼續合作會對品牌形象有疑慮。

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沒想到文章曝光後引來許多酸民攻擊，讓宋依璇再次發文反嗆，附上多張網友留言的截圖，強調「重點通通擺錯了啊！人沒品沒關係！但不能道德敗壞吧」，並表示LG閨蜜機是自己買過覺得很方便產品，因此希望不要因為品牌合作對象產生反感，最後表示自己不會在社群刪除任何留言，「但是太無聊跟詞窮，我會封鎖！水瓶座可以接受不同聲音！但不能接受無聊」。

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