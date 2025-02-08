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汪小菲昔為「京城四少」風光不再！ 4人破產、坐牢悽慘下場一次看

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛春節期間不幸病逝日本，前夫汪小菲急赴台灣，動作頻頻屢登媒體版面，他的背景也被起底，曾與汪雨、王爍、王珂名列「京城四少」，當年有女星及名媛搶著認識他們，不過四人昔日的風光已不再，各個下場淒慘。

「京城四少」汪小菲（左起）、汪雨、王爍和王珂。（翻攝自微博）「京城四少」汪小菲（左起）、汪雨、王爍和王珂。（翻攝自微博）

「京城四少」由4個北京富二代組成。其中，汪小菲是台灣民眾較為熟識的人物，近日爭議不斷，當年其母親張蘭所創立的俏江南餐飲集團，在他接任不久後，宣告破產，雖然他名下仍有有企業公司，但大不如前；而地產大亨王志才之子王爍，則是因非法持有槍械被判入獄。

汪雨是前中國海協會會長汪道涵的三公子，當年是出了名的花心，與多位女星傳出緋聞，其中包括趙薇、黃奕和蔣欣等人。至於「京城四少」之首王珂，他的父親王恩來當時擔任煙台日江電器董事長，好景不常，王珂的公司後來遭遇壓洲金融風暴，宣告破產，事業受到重創，欠下上百萬人民幣，就連身為藝人的妻子劉濤也在第一時間決定復出演藝圈，為夫賺錢還債。

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