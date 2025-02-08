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張穎穎發黑白照淚訴心聲 暗諷汪小菲「無能」：得隨時給他擦屁股

張穎穎7日在抖音帳號曬出黑白照，表達自己的很委屈，並發微博暗諷汪小菲。（翻攝自抖音/微博）張穎穎7日在抖音帳號曬出黑白照，表達自己的很委屈，並發微博暗諷汪小菲。（翻攝自抖音/微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（7）日，汪小菲舊愛「張穎穎」連發三篇微博批評他，其中一篇疑似在文中嘲諷汪小菲「無能」引起關注她暗指誰跟汪小菲在一起，就得被逼著當媽媽，因為要隨時準備好為他擦屁股，收拾他的爛攤子。張穎穎特別奉勸所有女性，早日看透、突破枷鎖，奔向美好的生活。

張穎穎發文痛斥汪小菲。（翻攝自微博）張穎穎發文痛斥汪小菲。（翻攝自微博）

張穎穎發文引起全網熱議。（翻攝自微博）張穎穎發文引起全網熱議。（翻攝自微博）

此外，張穎穎在抖音帳號曬出黑白照，並配文：「很奇怪，受了天大的委屈也不吭一聲，但聽到安慰的話語泣不成聲。」疑似想表達自己因近期風波受到傷害，讓網友直批「傻眼至極」，勸她別在這種時候刷存在感。

張穎穎在抖音曬出黑白照淚訴心聲。（翻攝自抖音）張穎穎在抖音曬出黑白照淚訴心聲。（翻攝自抖音）

近期，台灣女星「大S」突因病去世，震驚華人圈。然而，與大S撕破臉的前夫汪小菲，得知此噩耗後直奔台灣，疑似想為自己立深情人設，他被多家媒體拍到走在台北街頭淋雨的畫面，荒唐舉動讓網友直批：「噁心」。張穎穎也連日發文痛斥汪小菲，並揭發他在與大S的婚姻期間多次出軌，引起全網熱議。

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